Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024
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Спорт
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Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024

Ярослава Магучіх
Джерело:  European Athletics

Європейська асоціація легкої атлетики включила українську спортсменку Ярославу Магучіх до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.

Головні тези:

  • Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої спортсменки Європи-2024 за свої видатні перемоги у стрибках у висоту.
  • Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі, виборола титул чемпіонки Європи та виграла Діамантову лігу.
  • У липні Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту, стрибнувши на висоту 2,10 метри.
  • Крім Магучіх, на звання найкращої спортсменки Європи претендують такі спортсменки, як Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон та інші.
  • Голосування за найкращих спортсменів відбувається на сайті European Athletic, а переможців чекає церемонія нагородження у жовтні у Скоп’є.

Що відомо про перспективи отримання Магучіх звання найкращої спортсменки Європи у 2024 році

Цього року Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.

Українська атлетка також виборола титул чемпіона Європи та втретє поспіль виграла Діамантову лігу.

Окрім цього у липні Магучіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Магучіх можуть визнати найкращою спортсменкою Європи у 2024 році
Ярослава Магучіх

Окрім української атлетки на звання найкращої спортсменки Європи також претендують Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.

Зокрема, саме Фемке Бол минулого року отримала титул найкращої спортсменки Європи, а Магучіх увійшла до трійки лідерів.

Голосування за найкращих спортсменів відбувається на офіційному сайті European Athletic. Опитування триватиме до 29 вересня, а віддати свій голос можна тут.

Офіційна церемонія нагородження переможців відбудеться 26 жовтня у Скоп’є.

Що відомо про видатні досягнення Магучіх у цьому році

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Ірина Геращенко фінішувала третьою.

22-річна українка здобула перемогу на вирішальному етапі нинішнього сезону турніру. Переможний результат олімпійської чемпіонки Парижа — 1.97 м.

Вона втретє поспіль стала найкращою за підсумками сезону Діамантової ліги. Натомість Геращенко для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.

Уродженка Дніпра, світова рекордсменка в стрибках у висоту. Завоювала чемпіонські титули України (2021), Європи (2022, 2024) та світу (2023).

Перші міжнародні успіхи до легкоатлетки прийшли у 2018 році. Тоді вона тріумфувала на чемпіонаті Європи серед юнок із рекордною висотою (1.94 м). У травні 2019-го стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги в історії, а на Олімпіаді-2020 здобула бронзову нагороду.

Цьогоріч на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх — 2.10 м. На Олімпійських іграх-2024 українка завоювала "золото" з результатом 2.00 м.

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