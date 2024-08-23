Магучіх стала золотою призеркою Діамантової ліги у стрибках у висоту
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Магучіх стала золотою призеркою Діамантової ліги у стрибках у висоту

Ярослава Магучіх
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на етапі змагань Діамантової ліги у стрибках у висоту. 

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх стала золотою призеркою етапу Діамантової ліги у стрибках у висоту в Лозанні з результатом 1,99 метра.
  • На цьому етапі вона змагалася з великими спортсменками та здобула свою 17-у перемогу в Діамантовій лізі.
  • Ірина Геращенко, попри бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024, посіла 5-е місце під час цього змагання.
  • В цьому сезоні Магучіх демонструє високу форму, перемагаючи на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі.
  • Українські легкоатлетки продовжують показувати вражаючі результати на міжнародних змаганнях, піднімаючи планку високо у спортивному світі.

Що відомо про виступ Магучіх на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту

Зазначається, що етап Діамантової ліги проходить у швейцарському місті Лозанна.

Магучіх зайняла перше місце із результатом 1,99 м.

Підкреслюється, що українська легкоатлетка хотіла виконати стрибок на 2,03 м, однак це їй не вдалось.

Таким чином Ярослава здобула для себе 17 перемогу на етапах Діамантової ліги

Що відомо про результати виступів інших українських легкоатлеток

Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.

Цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.

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