Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на етапі змагань Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Що відомо про виступ Магучіх на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту

Зазначається, що етап Діамантової ліги проходить у швейцарському місті Лозанна.

Магучіх зайняла перше місце із результатом 1,99 м.

Підкреслюється, що українська легкоатлетка хотіла виконати стрибок на 2,03 м, однак це їй не вдалось.

A win is a win.



🇺🇦's Olympic and world high jump champ Yaroslava Mahuchikh flies over 1.99m to win the high jump in Lausanne 👏



📷 @chiaramontesan2#DiamondLeague pic.twitter.com/XrUf8Gz9jY — World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2024

Таким чином Ярослава здобула для себе 17 перемогу на етапах Діамантової ліги

Що відомо про результати виступів інших українських легкоатлеток

Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.

Цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.