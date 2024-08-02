Геращенко і Магучіх пробились у фінал Олімпіади-2024
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Геращенко і Магучіх пробились у фінал Олімпіади-2024

Ярослава Магучіх
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Українські спортсменки зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли кваліфікаційний етап змагань Олімпіади-2024 у Парижі і пробились у фінал. 

Головні тези:

  • Українські легкоатлетки Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх пройшли кваліфікаційний етап Олімпіади-2024 та потрапили у фінал зі стрибків у висоту.
  • Геращенко та Магучіх продемонстрували високий рівень майстерності, подолавши висоти з перших спроб в кваліфікації.
  • Куліш здобув срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки, а Харлан отримала бронзу у фехтуванні, що є додатковими успіхами для України на Олімпіаді-2024 у Парижі.
  • Українські спортсмени продовжують збагачувати медальний запас країни на цьому олімпійському турнірі.
  • Фінал зі стрибків у висоту, де виступатимуть Геращенко та Магучіх, відбудеться в неділю, 4 серпня, о 20:50 за київським часом.

Що відомо про успішні виступи Геращенко і Магучіх у кваліфікації на Олімпіаді у Парижі

Зазначається, що участь у відбірковому етапі взяли 32 легкоатлетки, серед яких були 3 українські спортсменки.

Зокрема, Юлія Левченко з трьох спроб не змогла підкорити рубіж і вибула зі змагань.

Ірині Геращенко вдалось це зробити із першої спроби, стрибнувши на висоту 1.83 м, і 1.88 м за результатами другої спроби.

Фаворитка турніру Магучіх розпочала кваліфікацію з висоти 1.92 м, яку холоднокровно підкорила з першої спроби.

Геращенко на цій висоті зіткнулась із труднощами і змогла підкорити рубіж лише з другої спроби.

Та ж історія – з рубежем 1.95 м. Зате Магучіх надупевнено взяла висоту та першою з усіх гарантувала виступ у фіналі.

Змагання за нагороди в стрибках у висоту відбудуться в неділю, 4 серпня. Старт фіналу запланований на 20:50 за київським часом. Магучіх і Геращенко конкуруватимуть за медалі з десятком спортсменок.

Що відомо про успіхи українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

Як зазначається, Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024.

Ця нагорода стала першою для України на цьогорічних Іграх. Натомість для українки персонально — п'ятою на п'ятій в кар'єрі Олімпіаді. Харлан стала олімпійською чемпіонкою у командній шаблі (2008), брала "срібло" в тій же дисципліні (2012), а також виграла "бронзи" в індивідуальній шаблі (2012, 2016).

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