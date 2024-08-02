Українські спортсменки зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли кваліфікаційний етап змагань Олімпіади-2024 у Парижі і пробились у фінал.

Що відомо про успішні виступи Геращенко і Магучіх у кваліфікації на Олімпіаді у Парижі

Зазначається, що участь у відбірковому етапі взяли 32 легкоатлетки, серед яких були 3 українські спортсменки.

Зокрема, Юлія Левченко з трьох спроб не змогла підкорити рубіж і вибула зі змагань.

Ірині Геращенко вдалось це зробити із першої спроби, стрибнувши на висоту 1.83 м, і 1.88 м за результатами другої спроби.

Фаворитка турніру Магучіх розпочала кваліфікацію з висоти 1.92 м, яку холоднокровно підкорила з першої спроби.

Геращенко на цій висоті зіткнулась із труднощами і змогла підкорити рубіж лише з другої спроби.

Та ж історія – з рубежем 1.95 м. Зате Магучіх надупевнено взяла висоту та першою з усіх гарантувала виступ у фіналі.

Змагання за нагороди в стрибках у висоту відбудуться в неділю, 4 серпня. Старт фіналу запланований на 20:50 за київським часом. Магучіх і Геращенко конкуруватимуть за медалі з десятком спортсменок.

Що відомо про успіхи українських спортсменів на Олімпіаді у Парижі

Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень. Це друга медаль України на Олімпійських іграх 2024 року.

Як зазначається, Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі.

29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу на Олімпіаді-2024.