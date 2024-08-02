Украинские спортсменки по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли квалификационный этап соревнований Олимпиады-2024 в Париже и пробились в финал.
Главные тезисы
- Ирина Геращенко и Ярослава Магучих пробились в финал Олимпиады-2024 в Париже после успешной квалификации в прыжках в высоту.
- Геращенко и Магучих продемонстрировали высокий уровень мастерства, преодолев высоты первых попыток в квалификации, что позволило им выйти в финал.
- Украинские спортсмены показывают отличные результаты на Олимпиаде-2024: Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки, а Ольга Харлан получила бронзу в фехтовании.
- Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок в финале по прыжкам в высоту, который состоится в воскресенье, 4 августа.
- Благодаря успехам украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже, страна продолжает обогащать медальный запас и показывать отличные результаты в различных дисциплинах.
Что известно об успешных выступлениях Геращенко и Магучих в квалификации на Олимпиаде в Париже
Отмечается, что участие в отборочном этапе приняли 32 легкоатлетки, среди которых были 3 украинских спортсменки.
В частности, Юлия Левченко с трех попыток не смогла покорить рубеж и выбыла из соревнований.
Ирине Геращенко удалось это сделать с первой попытки, прыгнув на высоту 1.83 м и 1.88 м по результатам второй попытки.
Фаворитка турнира Магучих начала квалификацию с высоты 1.92 м, которую хладнокровно покорила с первой попытки.
Геращенко на этой высоте столкнулась с трудом и смогла покорить рубеж только со второй попытки.
Та же история – с рубежом 1.95 м. Зато Магучих сверхуверенно взяла высоту и первой из всех гарантировала выступление в финале.
Соревнования за награды в прыжках в высоту пройдут в воскресенье, 4 августа. Старт финала запланирован на 20:50 по киевскому времени. Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок.
Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.
Как отмечается, Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе.
29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.
Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально — пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле (2012, 2016).
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