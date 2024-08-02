Украинские спортсменки по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли квалификационный этап соревнований Олимпиады-2024 в Париже и пробились в финал.

Что известно об успешных выступлениях Геращенко и Магучих в квалификации на Олимпиаде в Париже

Отмечается, что участие в отборочном этапе приняли 32 легкоатлетки, среди которых были 3 украинских спортсменки.

В частности, Юлия Левченко с трех попыток не смогла покорить рубеж и выбыла из соревнований.

Ирине Геращенко удалось это сделать с первой попытки, прыгнув на высоту 1.83 м и 1.88 м по результатам второй попытки.

Фаворитка турнира Магучих начала квалификацию с высоты 1.92 м, которую хладнокровно покорила с первой попытки.

Геращенко на этой высоте столкнулась с трудом и смогла покорить рубеж только со второй попытки.

Та же история – с рубежом 1.95 м. Зато Магучих сверхуверенно взяла высоту и первой из всех гарантировала выступление в финале.

Соревнования за награды в прыжках в высоту пройдут в воскресенье, 4 августа. Старт финала запланирован на 20:50 по киевскому времени. Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

Как отмечается, Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе.

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.