Геращенко и Магучих пробились в финал Олимпиады-2024
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Геращенко и Магучих пробились в финал Олимпиады-2024

Ярослава Магучих
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Украинские спортсменки по прыжкам в высоту Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли квалификационный этап соревнований Олимпиады-2024 в Париже и пробились в финал.

Главные тезисы

  • Ирина Геращенко и Ярослава Магучих пробились в финал Олимпиады-2024 в Париже после успешной квалификации в прыжках в высоту.
  • Геращенко и Магучих продемонстрировали высокий уровень мастерства, преодолев высоты первых попыток в квалификации, что позволило им выйти в финал.
  • Украинские спортсмены показывают отличные результаты на Олимпиаде-2024: Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки, а Ольга Харлан получила бронзу в фехтовании.
  • Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок в финале по прыжкам в высоту, который состоится в воскресенье, 4 августа.
  • Благодаря успехам украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже, страна продолжает обогащать медальный запас и показывать отличные результаты в различных дисциплинах.

Что известно об успешных выступлениях Геращенко и Магучих в квалификации на Олимпиаде в Париже

Отмечается, что участие в отборочном этапе приняли 32 легкоатлетки, среди которых были 3 украинских спортсменки.

В частности, Юлия Левченко с трех попыток не смогла покорить рубеж и выбыла из соревнований.

Ирине Геращенко удалось это сделать с первой попытки, прыгнув на высоту 1.83 м и 1.88 м по результатам второй попытки.

Фаворитка турнира Магучих начала квалификацию с высоты 1.92 м, которую хладнокровно покорила с первой попытки.

Геращенко на этой высоте столкнулась с трудом и смогла покорить рубеж только со второй попытки.

Та же история – с рубежом 1.95 м. Зато Магучих сверхуверенно взяла высоту и первой из всех гарантировала выступление в финале.

Соревнования за награды в прыжках в высоту пройдут в воскресенье, 4 августа. Старт финала запланирован на 20:50 по киевскому времени. Магучих и Геращенко будут конкурировать за медали с десятком спортсменок.

Что известно об успехах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Это вторая медаль Украины на Олимпийских играх в 2024 году.

Как отмечается, Кулиш стал первым украинским стрелком, преодолевшим квалификацию на Олимпиаде-2024 в стрельбе.

29 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на Олимпиаде-2024.

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально — пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

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