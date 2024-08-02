В течение 2 августа в рамках седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут выступления 18 спортсменов Олимпийской сборной Украины.
Главные тезисы
- В рамках 7-го дня Олимпийских игр-2024 в Париже 18 украинских спортсменов выступят в различных видах спорта
- Среди участников Олимпиады в Париже 2 августа будут Анна Гоман, Олег Колодий и Даниил Коновалов
- Украинские атлеты разыгрывают 23 комплекта медалей в 14 видах спорта
- На расписании выступлений украинских спортсменов на 2 августа присутствуют дисциплины, такие как легкая атлетика, дзюдо, стрельба, прыжки в воду и другие
- Следите за украинскими спортсменами, которые сражаются за медали на Олимпиаде в Париже и представляют страну в различных видах спорта
Что из украинских олимпийцев должно выступить в Париже 2 августа
В частности, за медали будут бороться Дзюдоистка Анна Гоман, прыгуны в воду Олег Колодий и Данило Коновалов.
В первых квалификационных раундах выступят легкоатлеты Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан.
Что известно о расписании выступлений украинских спортсменов
10 часов. Пулевая стрельба, женщины. Стрельба из мелкокалиберного пистолета, 25 м. Предварительный этап. Елена Костевич.
11:00. Легкая атлетика, мужчины. Метание молота. Квалификация, группа A. Михаил Кохан.
11:00. Дзюдо, женщины (78 кг). 1/16 финала. Марит Кампас (Нидерланды) — Кристина Гоман.
11:15. Легкая атлетика, женщина. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.
12 часов. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина. Финал. Олег Колодий, Даниил Коновалов.
12:06. Академическая плотина, мужчины. Двойка парная распашная легкого веса. Финал B. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.
17:40. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Гонка по раздельному старту. Виктория Усс.
19:15. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Квалификация. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.
20:10. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Предварительные забеги. Татьяна Мельник, Марьяна Шостак, Виталий Бутрим, Даниил Даниленко.
21:10. Легкая атлетика, мужчины. Толкание ядра. Квалификация. Михаил Кокошко.
22:36. Бокс, мужчины (80 кг). 1/4 финала. Александр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилия).
Всего 2 августа атлеты разыграют 23 комплекта медалей в 14 видах спорта.
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