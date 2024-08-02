Кто из украинских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже 2 августа — расписание
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Спорт
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Кто из украинских спортсменов выступит на Олимпиаде в Париже 2 августа — расписание

Национальный олимпийский комитет Украины
Елизавета Литвиненко
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В течение 2 августа в рамках седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже пройдут выступления 18 спортсменов Олимпийской сборной Украины.

Главные тезисы

  • В рамках 7-го дня Олимпийских игр-2024 в Париже 18 украинских спортсменов выступят в различных видах спорта
  • Среди участников Олимпиады в Париже 2 августа будут Анна Гоман, Олег Колодий и Даниил Коновалов
  • Украинские атлеты разыгрывают 23 комплекта медалей в 14 видах спорта
  • На расписании выступлений украинских спортсменов на 2 августа присутствуют дисциплины, такие как легкая атлетика, дзюдо, стрельба, прыжки в воду и другие
  • Следите за украинскими спортсменами, которые сражаются за медали на Олимпиаде в Париже и представляют страну в различных видах спорта

Что из украинских олимпийцев должно выступить в Париже 2 августа

В частности, за медали будут бороться Дзюдоистка Анна Гоман, прыгуны в воду Олег Колодий и Данило Коновалов.

В первых квалификационных раундах выступят легкоатлеты Ярослава Магучих, Марина Бех-Романчук и Михаил Кохан.

Что известно о расписании выступлений украинских спортсменов

10 часов. Пулевая стрельба, женщины. Стрельба из мелкокалиберного пистолета, 25 м. Предварительный этап. Елена Костевич.

11:00. Легкая атлетика, мужчины. Метание молота. Квалификация, группа A. Михаил Кохан.

11:00. Дзюдо, женщины (78 кг). 1/16 финала. Марит Кампас (Нидерланды) — Кристина Гоман.

11:15. Легкая атлетика, женщина. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.

12 часов. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные прыжки с 3-метрового трамплина. Финал. Олег Колодий, Даниил Коновалов.

12:06. Академическая плотина, мужчины. Двойка парная распашная легкого веса. Финал B. Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

17:40. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. Гонка по раздельному старту. Виктория Усс.

19:15. Легкая атлетика, женщина. Тройной скачок. Квалификация. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легкая атлетика. Смешанная эстафета 4х400 м. Предварительные забеги. Татьяна Мельник, Марьяна Шостак, Виталий Бутрим, Даниил Даниленко.

21:10. Легкая атлетика, мужчины. Толкание ядра. Квалификация. Михаил Кокошко.

22:36. Бокс, мужчины (80 кг). 1/4 финала. Александр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилия).

Всего 2 августа атлеты разыграют 23 комплекта медалей в 14 видах спорта.

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