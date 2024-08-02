Хто з українських спортсменів виступить на Олімпіаді у Парижі 2 серпня — розклад
Категорія
Спорт
Дата публікації

Хто з українських спортсменів виступить на Олімпіаді у Парижі 2 серпня — розклад

Національний олімпійський комітет України
Єлизавета Литвиненко

Протягом 2 серпня у рамках сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі мають відбутись виступи 18 спортсменів Олімпійської збірної України. 

Головні тези:

  • Українські спортсмени, зокрема, Ганна Гоман, Олег Колодій та Данило Коновалов, будуть боротися за медалі на Олімпіаді у Парижі 2 серпня.
  • Сьомого дня ігор-2024 у Парижі виступлять 18 спортсменів Олімпійської збірної України в різних видах спорту.
  • У програмі дня будуть змагання з легкої атлетики, дзюдо, стрільби, веслування, стрибків у воду та інших видів спорту.
  • Спортсмени будуть брати участь в кваліфікаційних етапах та фінальних змаганнях.
  • Загалом українські атлети розігрують 23 комплекти медалей у 14 видах спорту на Олімпіаді у Парижі.

Що з українських олімпійців має виступити у Парижі 2 серпня

Зокрема, за медалі боротимуться Дзюдоїстка Ганна Гоман, стрибуни у воду Олег Колодій і Данило Коновалов.

У перших кваліфікаційних раундах виступлять легкоатлети Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук і Михайло Кохан.

Що відомо про розклад виступів українських спорстменів

10:00. Кульова стрільба, жінки. Стрільбі з дрібнокаліберного пістолета, 25 м. Попередній етап. Олена Костевич.

11:00. Легка атлетика, чоловіки. Метання молота. Кваліфікація, група A. Михайло Кохан.

11:00. Дзюдо, жінки (+78 кг). 1/16 фіналу. Маріт Кампас (Нідерланди) — Христина Гоман.

11:15. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко.

12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхронні стрибки зі 3-метрового трампліна. Фінал. Олег Колодій, Данило Коновалов.

12:06. Академічна гребля, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Фінал B. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.

17:40. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Гонка з роздільного старту. Вікторія Ус.

19:15. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.

20:10. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Попередні забіги. Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак, Віталій Бутрим, Данило Даниленко.

21:10. Легка атлетика, чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація. Михайло Кокошко.

22:36. Бокс, чоловіки (80 кг). 1/4 фіналу. Олександр Хижняк — Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилія).

Загалом 2 серпня атлети розіграють 23 комплекти медалей у 14 видах спорту.

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