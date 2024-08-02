Протягом 2 серпня у рамках сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі мають відбутись виступи 18 спортсменів Олімпійської збірної України.
Головні тези:
- Українські спортсмени, зокрема, Ганна Гоман, Олег Колодій та Данило Коновалов, будуть боротися за медалі на Олімпіаді у Парижі 2 серпня.
- Сьомого дня ігор-2024 у Парижі виступлять 18 спортсменів Олімпійської збірної України в різних видах спорту.
- У програмі дня будуть змагання з легкої атлетики, дзюдо, стрільби, веслування, стрибків у воду та інших видів спорту.
- Спортсмени будуть брати участь в кваліфікаційних етапах та фінальних змаганнях.
- Загалом українські атлети розігрують 23 комплекти медалей у 14 видах спорту на Олімпіаді у Парижі.
Що з українських олімпійців має виступити у Парижі 2 серпня
Зокрема, за медалі боротимуться Дзюдоїстка Ганна Гоман, стрибуни у воду Олег Колодій і Данило Коновалов.
У перших кваліфікаційних раундах виступлять легкоатлети Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук і Михайло Кохан.
Що відомо про розклад виступів українських спорстменів
10:00. Кульова стрільба, жінки. Стрільбі з дрібнокаліберного пістолета, 25 м. Попередній етап. Олена Костевич.
11:00. Легка атлетика, чоловіки. Метання молота. Кваліфікація, група A. Михайло Кохан.
11:00. Дзюдо, жінки (+78 кг). 1/16 фіналу. Маріт Кампас (Нідерланди) — Христина Гоман.
11:15. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко.
12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхронні стрибки зі 3-метрового трампліна. Фінал. Олег Колодій, Данило Коновалов.
12:06. Академічна гребля, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Фінал B. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов.
17:40. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Гонка з роздільного старту. Вікторія Ус.
19:15. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Ольга Корсун, Марина Бех-Романчук.
20:10. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. Попередні забіги. Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак, Віталій Бутрим, Данило Даниленко.
21:10. Легка атлетика, чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація. Михайло Кокошко.
22:36. Бокс, чоловіки (80 кг). 1/4 фіналу. Олександр Хижняк — Вандерлей де Соуза Перерейра (Бразилія).
Загалом 2 серпня атлети розіграють 23 комплекти медалей у 14 видах спорту.
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