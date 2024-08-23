Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе соревнований Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих стала золотым призером этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Лозанне, показав результат 1,99 метра.
- Магучих уже дважды выигрывала этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже в этом сезоне, демонстрируя высокую форму.
- Ирина Геращенко, несмотря на бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024, заняла 5 место на соревновании в Лозанне.
- Украинские легкоатлетки продолжают показывать отличные результаты на международных соревнованиях, поднимая планку в спортивном мире.
- Магучих хотела преодолеть отметку в 2,03 м, но не смогла, однако это не помешало ей одержать победу и продолжить успешные выступления на этапах Бриллиантовой лиги.
Что известно о выступлении Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
Отмечается, что этап Бриллиантовой лиги проходит в швейцарском городе Лозанна.
Магучих заняла первое место с результатом 1,99 м.
Подчеркивается, что украинская легкоатлетка хотела выполнить скачок на 2,03 м, однако это ей не удалось.
A win is a win.— World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2024
🇺🇦's Olympic and world high jump champ Yaroslava Mahuchikh flies over 1.99m to win the high jump in Lausanne 👏
📷 @chiaramontesan2#DiamondLeague pic.twitter.com/XrUf8Gz9jY
Таким образом, Ярослава одержала для себя 17 победу на этапах Бриллиантовой лиги.
Что известно о результатах выступлений других украинских легкоатлеток
Ирина Геращенко не смогла принять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.
В этом сезоне Ярослава выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Она выиграла оба соревнования.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-