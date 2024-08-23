Магучих стала золотым призером Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту
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Спорт
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Магучих стала золотым призером Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Ярослава Магучих
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Источник:  Национальный олимпийский комитет

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе соревнований Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих стала золотым призером этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Лозанне, показав результат 1,99 метра.
  • Магучих уже дважды выигрывала этапы Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже в этом сезоне, демонстрируя высокую форму.
  • Ирина Геращенко, несмотря на бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024, заняла 5 место на соревновании в Лозанне.
  • Украинские легкоатлетки продолжают показывать отличные результаты на международных соревнованиях, поднимая планку в спортивном мире.
  • Магучих хотела преодолеть отметку в 2,03 м, но не смогла, однако это не помешало ей одержать победу и продолжить успешные выступления на этапах Бриллиантовой лиги.

Что известно о выступлении Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Отмечается, что этап Бриллиантовой лиги проходит в швейцарском городе Лозанна.

Магучих заняла первое место с результатом 1,99 м.

Подчеркивается, что украинская легкоатлетка хотела выполнить скачок на 2,03 м, однако это ей не удалось.

Таким образом, Ярослава одержала для себя 17 победу на этапах Бриллиантовой лиги.

Что известно о результатах выступлений других украинских легкоатлеток

Ирина Геращенко не смогла принять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.

В этом сезоне Ярослава выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Она выиграла оба соревнования.

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