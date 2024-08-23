Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе соревнований Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Что известно о выступлении Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Отмечается, что этап Бриллиантовой лиги проходит в швейцарском городе Лозанна.

Магучих заняла первое место с результатом 1,99 м.

Подчеркивается, что украинская легкоатлетка хотела выполнить скачок на 2,03 м, однако это ей не удалось.

A win is a win.



🇺🇦's Olympic and world high jump champ Yaroslava Mahuchikh flies over 1.99m to win the high jump in Lausanne 👏



📷 @chiaramontesan2#DiamondLeague pic.twitter.com/XrUf8Gz9jY — World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2024

Таким образом, Ярослава одержала для себя 17 победу на этапах Бриллиантовой лиги.

Что известно о результатах выступлений других украинских легкоатлеток

Ирина Геращенко не смогла принять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.

В этом сезоне Ярослава выступала на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже. Она выиграла оба соревнования.