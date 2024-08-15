Чемпионка Магучих пожертвовала 1 млн грн украинским зоозащитникам
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Чемпионка Магучих пожертвовала 1 млн грн украинским зоозащитникам

Чемпионка Магучих пожертвовала 1 млн грн украинским зоозащитникам
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Источник:  online.ua

Олимпийская чемпионка легкоатлетка Ярослава Магучих пожертвовала украинским зоозащитникам UAnimals деньги от гонорара с Олимпийских Игр.

Главные тезисы

  • Чемпионка Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн гривен украинским зоозащитникам от гонорара с Олимпийских Игр.
  • Ярослав Магучих также выразила поддержку нуждам ВСУ, фонду психологической поддержки и пострадавшим животным после войны.
  • Украинская легкоатлетка завоевала золото на Олимпиаде-2024, а также установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Ярослава Магучих помогла животным из приютов

По словам руководительницы коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр, благодаря вкладу тысячи животных получат лекарства, еду и собственное теплое место для сна.

Мы очень благодарны Ярославу за добрый поступок — благодаря ему тысячи животных получат лекарства, еду, собственное теплое место для сна. И также благодарны за готовность говорить о защите животных и привлекать внимание большой аудитории к этому вопросу. Мечтаем, что однажды помощь животным станет привычным и обыденным делом в украинском обществе, и именно такие мощные голоса, как голос Ярославы Магучих, приближают этот миг, — говорит руководитель коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр.

В общей сложности спортсменка пожертвовала миллион гривен.

Деньги получили организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals и четыре приюта для животных: "Пегас", "Сумское общество защиты животных", "Беспризорный мир" и "Днепр Энималс".

Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и убежищам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородный, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите!, — рассказывает Ярослав Магучих.

Накануне Ярослава Магучих заявила, что часть призовых денег отдаст на нужды ВСУ, фонд психологической поддержки и помощь животным, пострадавшим от войны.

Магучих завоевала для Украины золото на Олимпиаде-2024

4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Париже.

Атлетке удалось это сделать, взяв высоту в 2 метра.

За желаемое "золото" украинка соревновалась с австралийкой Николой Олислагерс и смогла успешно одолеть соперницу.

В июле этого года на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка составляла мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метров.

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