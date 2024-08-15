Чемпионка Магучих пожертвовала 1 млн грн украинским зоозащитникам

Сейчас в Украине очень много бездомных животных, и убежищам нужна поддержка, чтобы позаботиться о каждом. Кроме финансовой и волонтерской поддержки вы можете брать животных из проверенных приютов в свои семьи, независимо от породы. Мой кот тоже из приюта и тоже беспородный, но он самый лучший в мире и мой любимый прыгун. Так что если у вас есть возможность спасти животное — спасите!, — рассказывает Ярослав Магучих.