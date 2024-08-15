Чемпионка Магучих пожертвовала 1 млн грн украинским зоозащитникам

Олимпийская чемпионка легкоатлетка Ярослава Магучих пожертвовала украинским зоозащитникам UAnimals деньги от гонорара с Олимпийских Игр.
Главные тезисы
- Чемпионка Ярослава Магучих пожертвовала 1 млн гривен украинским зоозащитникам от гонорара с Олимпийских Игр.
- Ярослав Магучих также выразила поддержку нуждам ВСУ, фонду психологической поддержки и пострадавшим животным после войны.
- Украинская легкоатлетка завоевала золото на Олимпиаде-2024, а также установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.
Ярослава Магучих помогла животным из приютов
По словам руководительницы коммуникационного отдела UAnimals Людмила Смоляр, благодаря вкладу тысячи животных получат лекарства, еду и собственное теплое место для сна.
В общей сложности спортсменка пожертвовала миллион гривен.
Деньги получили организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals и четыре приюта для животных: "Пегас", "Сумское общество защиты животных", "Беспризорный мир" и "Днепр Энималс".
Накануне Ярослава Магучих заявила, что часть призовых денег отдаст на нужды ВСУ, фонд психологической поддержки и помощь животным, пострадавшим от войны.
Магучих завоевала для Украины золото на Олимпиаде-2024
4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль для своей страны на Олимпийских играх в Париже.
Атлетке удалось это сделать, взяв высоту в 2 метра.
За желаемое "золото" украинка соревновалась с австралийкой Николой Олислагерс и смогла успешно одолеть соперницу.
В июле этого года на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Париже украинская легкоатлетка составляла мировой рекорд по прыжкам в высоту — 2,10 метров.
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