Украинка Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих во второй раз получила золотую медаль по легкой атлетике на чемпионате Европы в Риме.

Ярослава Магучих защитила звание чемпионки

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу. Обе покорили высоту 1,95 метра, попав в топ-тройку финала. Однако Геращенко не смогла покорить 1,97 метра, что не помешало ей получить "бронзу".

Магучих соревновалась за золото с сербкой Ангелиной Топич. Украинка покорила 1,99 метра с первой попытки, тогда как Топич пропустила эту высоту и решила одолеть 2,01 метра, что ей не удалось, и она получила серебро. Магучих преодолела 2,01 метра со второй попытки.

Таким образом, для Ярославы это второе золото подряд на чемпионате Европы по легкой атлетике. Она стала третьей в истории легкоатлеткой, дважды выигрывавшей Евро.

Что означают медали Магучих и Геращенко

Это второе подряд "золото" Ярославы Магучих на чемпионатах Европы — в 2022 году она впервые одержала победу на Евро.

Магучих — третья в истории прыгунка в высоту, получившая более двух наград на чемпионатах Европы. Перед этим подобное удавалось только испанцам Рут Бейтии (трижды) и румынцам Йоланде Балашу.

Геращенко впервые в карьере завоевала медаль чемпионата Европы по легкой атлетике на открытом воздухе. Перед этим она выигрывала "серебро" на Евро-2021 в помещении.