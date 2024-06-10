Украинка Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих во второй раз получила золотую медаль по легкой атлетике на чемпионате Европы в Риме.
Главные тезисы
- Украинка Ярослава Магучих продемонстрировала великолепную форму, успешно преодолев высоту 2,01 метра со второй попытки.
- Спортсменка Ирина Геращенко также выступила на высоте, заработав заслуженное бронзовое призовое место на чемпионате Европы.
- Победа Магучих и Геращенко сделала историю с двойным подиумом Украины на чемпионате Европы 2024 в женских скачках в высоту.
- Это значительное достижение для Украины в легкой атлетике, подтверждающее высокий уровень подготовки и талант спортсменов страны.
Ярослава Магучих защитила звание чемпионки
Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу. Обе покорили высоту 1,95 метра, попав в топ-тройку финала. Однако Геращенко не смогла покорить 1,97 метра, что не помешало ей получить "бронзу".
Магучих соревновалась за золото с сербкой Ангелиной Топич. Украинка покорила 1,99 метра с первой попытки, тогда как Топич пропустила эту высоту и решила одолеть 2,01 метра, что ей не удалось, и она получила серебро. Магучих преодолела 2,01 метра со второй попытки.
Таким образом, для Ярославы это второе золото подряд на чемпионате Европы по легкой атлетике. Она стала третьей в истории легкоатлеткой, дважды выигрывавшей Евро.
Что означают медали Магучих и Геращенко
Это второе подряд "золото" Ярославы Магучих на чемпионатах Европы — в 2022 году она впервые одержала победу на Евро.
Магучих — третья в истории прыгунка в высоту, получившая более двух наград на чемпионатах Европы. Перед этим подобное удавалось только испанцам Рут Бейтии (трижды) и румынцам Йоланде Балашу.
Геращенко впервые в карьере завоевала медаль чемпионата Европы по легкой атлетике на открытом воздухе. Перед этим она выигрывала "серебро" на Евро-2021 в помещении.
Также это первый в истории двойной подиум Украины на Евро-2024 в женских скачках в высоту. В 2022 году двойной подиум Украина имела в беге на 400 метров с барьерами (Виктория Ткачук и Анна Рыжикова получили "серебро" и "бронзу" соответственно).
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