Українка Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула золоту медаль із легкої атлетики на чемпіонаті Європи в Римі.

Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед головних претенденток на перемогу. Обидві підкорили висоту 1,95 метра, потрапивши у топтрійку фіналу. Проте Геращенко не змогла підкорити 1,97 метра, що не завадило їй здобути "бронзу".

Магучіх змагалася за золото з сербкою Ангеліною Топіч. Українка підкорила 1,99 метра з першої спроби, тоді як Топіч пропустила цю висоту і вирішила здолати 2,01 метра, що їй не вдалося й вона отримала срібло. Магучіх подолала 2,01 метра з другої спроби.

Таким чином для Ярослави це друге золото поспіль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Вона стала третьою в історії легкоатлеткою, яка двічі вигравала Євро.

Що означають медалі Магучіх та Геращенко

Це друге поспіль "золото" Ярослави Магучіх на чемпіонатах Європи — у 2022 році вона вперше стала перемогу на Євро.

Магучіх — третя в історії стрибунка у висоту, що здобула понад дві нагороди на чемпіонатах Європи. Перед цим подібне вдавалося лише іспанці Рут Бейтії (тричі) та румунці Йоланді Балаш.

Геращенко вперше в кар'єрі здобула медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі. Перед цим вона вигравала "срібло" на Євро-2021 у приміщенні.