Українка Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула золоту медаль із легкої атлетики на чемпіонаті Європи в Римі.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, підкоривши висоту 2,01 метра.
- Магучіх стала третьою у історії стрибунок у висоту, яка двічі вигравала Європейський чемпіонат.
- Ірина Геращенко здобула свою першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, завоювавши бронзу.
- Українські спортсменки стали першими, хто здобував подвійний подіум на Євро-2024 у жіночих стрибках у висоту.
- Цей виступ також став першим у історії, коли українки здобули подвійний подіум на чемпіонаті Європи в жіночій групі з легкої атлетики.
Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед головних претенденток на перемогу. Обидві підкорили висоту 1,95 метра, потрапивши у топтрійку фіналу. Проте Геращенко не змогла підкорити 1,97 метра, що не завадило їй здобути "бронзу".
Магучіх змагалася за золото з сербкою Ангеліною Топіч. Українка підкорила 1,99 метра з першої спроби, тоді як Топіч пропустила цю висоту і вирішила здолати 2,01 метра, що їй не вдалося й вона отримала срібло. Магучіх подолала 2,01 метра з другої спроби.
Таким чином для Ярослави це друге золото поспіль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Вона стала третьою в історії легкоатлеткою, яка двічі вигравала Євро.
Що означають медалі Магучіх та Геращенко
Це друге поспіль "золото" Ярослави Магучіх на чемпіонатах Європи — у 2022 році вона вперше стала перемогу на Євро.
Магучіх — третя в історії стрибунка у висоту, що здобула понад дві нагороди на чемпіонатах Європи. Перед цим подібне вдавалося лише іспанці Рут Бейтії (тричі) та румунці Йоланді Балаш.
Геращенко вперше в кар'єрі здобула медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі. Перед цим вона вигравала "срібло" на Євро-2021 у приміщенні.
Також це перший в історії подвійний подіум України на Євро-2024 у жіночих стрибках у висоту. У 2022 році подвійний подіум Україна мала у бігу на 400 метрів з бар'єрами (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова здобули "срібло" та "бронзу" відповідно).
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