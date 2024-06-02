Українка Магучіх виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги
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Українка Магучіх виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Магучіх
Джерело:  Champion

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала золото на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Магучіх здобула золоту медаль

Українка перемогла у стрибках у висоту, взявши з другої спроби позначку у 2 м. На цій висоті Магучіх протистояла Ніколі Оліслагерс.

Австралійка пропустила позначку у 1,97 м, тому виступ на двометровій висоті мав вирішальне значення у розподілі призових місць. Оліслагерс припустилася трьох помилок, тому завершила виступ поза трійки медалістів. Друге місце посіла німкеня Імке Оннен (1,94 м).

Інша представниця України Ірина Геращенко здобула бронзу також з результатом 1,94 м. Раніше спортсменка отримала срібло на етапі у Досі.

У змаганні брала участь також Юлія Левченко, але вона завершила виступ, зупинившись на позначці в 1,86 м.

Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки у висоту — жінки

  • Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00

  • Імке Оннен (Німеччина) — 1,94

  • Ірина Геращенко (Україна) — 1,94

  • Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,94

  • Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,90

  • Мірела Демірева (Болгарія) — 1,90

  • Ліа Апостоловскі (Словенія) — 1,86

  • Мая Нільссон (Швеція) — 1,86

  • Юлія Левченко (Україна) — 1,82

Варто додати, що вперше в сезоні серії в стрибках у висоту виступали одразу три українки.

Ярослава Магучіх виборола срібло на чемпіонаті світу

Федерація легкої атлетики України повідомляє, що українка почала змагання з висоти 1.92 м.

Кожну висоту вона долала з першої спроби й на 1.99 виходила в статусі лідерки. Однак, їй ця висота не підкорилася й вона посіла друге місце з результатом 1.97 м.

Натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула на 1.99 з третьої спроби, й саме вони принесли їй перемогу. Словенка Ліа Апостоловскі зайняла третє місце з 1.95 м.

Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива, — прокоментувала свій виступ Ярослава Магучіх.

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