Українка Магучіх виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги

Українська спортсменка Ярослава Магучіх отримала золото на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Магучіх здобула золоту медаль
Українка перемогла у стрибках у висоту, взявши з другої спроби позначку у 2 м. На цій висоті Магучіх протистояла Ніколі Оліслагерс.
Австралійка пропустила позначку у 1,97 м, тому виступ на двометровій висоті мав вирішальне значення у розподілі призових місць. Оліслагерс припустилася трьох помилок, тому завершила виступ поза трійки медалістів. Друге місце посіла німкеня Імке Оннен (1,94 м).
У змаганні брала участь також Юлія Левченко, але вона завершила виступ, зупинившись на позначці в 1,86 м.
Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки у висоту — жінки
Ярослава Магучіх (Україна) — 2,00
Імке Оннен (Німеччина) — 1,94
Ірина Геращенко (Україна) — 1,94
Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1,94
Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,90
Мірела Демірева (Болгарія) — 1,90
Ліа Апостоловскі (Словенія) — 1,86
Мая Нільссон (Швеція) — 1,86
Юлія Левченко (Україна) — 1,82
Варто додати, що вперше в сезоні серії в стрибках у висоту виступали одразу три українки.
Ярослава Магучіх виборола срібло на чемпіонаті світу
Федерація легкої атлетики України повідомляє, що українка почала змагання з висоти 1.92 м.
Кожну висоту вона долала з першої спроби й на 1.99 виходила в статусі лідерки. Однак, їй ця висота не підкорилася й вона посіла друге місце з результатом 1.97 м.
Натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула на 1.99 з третьої спроби, й саме вони принесли їй перемогу. Словенка Ліа Апостоловскі зайняла третє місце з 1.95 м.
Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива, — прокоментувала свій виступ Ярослава Магучіх.
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