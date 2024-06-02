Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская спортсменка Ярослава Магучих получила золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Магучих получила золотую медаль
Украинка победила в прыжках в высоту, взяв со второй попытки отметку в 2 м. На этой высоте Магучих противостояла Николи Олислагерс.
Австралийка пропустила отметку в 1,97 м, поэтому выступление на двухметровой высоте имело решающее значение в распределении призовых мест. Олислагерс допустила три ошибки, поэтому завершила выступление вне тройки медалистов. Второе место заняла немка Имке Оннен (1,94 м).
В соревновании участвовала также Юлия Левченко, но она завершила выступление, остановившись на отметке в 1,86 м.
Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту — женщины
Ярослава Магучих (Украина) — 2,00
Имке Оннен (Германия) — 1,94
Ирина Геращенко (Украина) — 1,94
Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94
Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,90
Мирела Демирева (Болгария) — 1,90
Лиа Апостоловский (Словения) — 1,86
Майя Нильссон (Швеция) — 1,86
Юлия Левченко (Украина) — 1,82
Стоит добавить, что впервые в сезоне серии в прыжках в высоту выступали сразу три украинки.
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Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что украинка начала состязание с высоты 1.92 м.
Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Однако ей эта высота не подчинилась и заняла второе место с результатом 1.97 м.
Однако одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула на 1.99 с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенко Лиа Апостоловский заняла третье место с 1.95 м.
Старт сезона был лучше, чем его завершение. В самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна, — прокомментировала свое выступление Ярослава Магучих.
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