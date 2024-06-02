Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих получила золотую медаль

Украинка победила в прыжках в высоту, взяв со второй попытки отметку в 2 м. На этой высоте Магучих противостояла Николи Олислагерс.

Австралийка пропустила отметку в 1,97 м, поэтому выступление на двухметровой высоте имело решающее значение в распределении призовых мест. Олислагерс допустила три ошибки, поэтому завершила выступление вне тройки медалистов. Второе место заняла немка Имке Оннен (1,94 м).

Другая представительница Украины Ирина Геращенко завоевала бронзу также с результатом 1,94 м. Ранее спортсменка получила серебро на этапе в Дохе. Поделиться

В соревновании участвовала также Юлия Левченко, но она завершила выступление, остановившись на отметке в 1,86 м.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту — женщины

Ярослава Магучих (Украина) — 2,00

Имке Оннен (Германия) — 1,94

Ирина Геращенко (Украина) — 1,94

Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94

Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,90

Мирела Демирева (Болгария) — 1,90

Лиа Апостоловский (Словения) — 1,86

Майя Нильссон (Швеция) — 1,86

Юлия Левченко (Украина) — 1,82

Стоит добавить, что впервые в сезоне серии в прыжках в высоту выступали сразу три украинки.

Ярослава Магучих добыла в борьбе серебро на чемпионате мира

Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что украинка начала состязание с высоты 1.92 м.

Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Однако ей эта высота не подчинилась и заняла второе место с результатом 1.97 м.

Однако одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула на 1.99 с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенко Лиа Апостоловский заняла третье место с 1.95 м.