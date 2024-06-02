Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Магучих завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Магучих
Читати українською
Источник:  Champion

Украинская спортсменка Ярослава Магучих получила золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Магучих получила золотую медаль

Украинка победила в прыжках в высоту, взяв со второй попытки отметку в 2 м. На этой высоте Магучих противостояла Николи Олислагерс.

Австралийка пропустила отметку в 1,97 м, поэтому выступление на двухметровой высоте имело решающее значение в распределении призовых мест. Олислагерс допустила три ошибки, поэтому завершила выступление вне тройки медалистов. Второе место заняла немка Имке Оннен (1,94 м).

Другая представительница Украины Ирина Геращенко завоевала бронзу также с результатом 1,94 м. Ранее спортсменка получила серебро на этапе в Дохе.

В соревновании участвовала также Юлия Левченко, но она завершила выступление, остановившись на отметке в 1,86 м.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту — женщины

  • Ярослава Магучих (Украина) — 2,00

  • Имке Оннен (Германия) — 1,94

  • Ирина Геращенко (Украина) — 1,94

  • Никола Олислагерс (Австралия) — 1,94

  • Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,90

  • Мирела Демирева (Болгария) — 1,90

  • Лиа Апостоловский (Словения) — 1,86

  • Майя Нильссон (Швеция) — 1,86

  • Юлия Левченко (Украина) — 1,82

Стоит добавить, что впервые в сезоне серии в прыжках в высоту выступали сразу три украинки.

Ярослава Магучих добыла в борьбе серебро на чемпионате мира

Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что украинка начала состязание с высоты 1.92 м.

Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Однако ей эта высота не подчинилась и заняла второе место с результатом 1.97 м.

Однако одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула на 1.99 с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенко Лиа Апостоловский заняла третье место с 1.95 м.

Старт сезона был лучше, чем его завершение. В самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна, — прокомментировала свое выступление Ярослава Магучих.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ярослава Магучих получила звание лучшей спортсменки 2023 года — НОК
Национальный олимпийский комитет Украины
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Магучих рекордно победила на турнире в Германии
Магучих
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Магучих завоевала второе место на чемпионате мира по прыжкам в высоту
Ярослава Магучих

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?