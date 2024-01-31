Украинка Магучих рекордно победила на турнире в Германии
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Украинка Магучих рекордно победила на турнире в Германии

Магучих
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Источник:  Суспільне. Спорт

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих провела свой первый старт в 2024 году. 31 января украинка приняла участие в "бронзовых" соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Коттбусе.

Магучих одержала победу на турнире в Коттбусе

В течение сезона-2023 Магучих одержала 14 международных побед, в том числе впервые в карьере завоевала "золото" мирового первенства и чемпионата Европы в помещении, а также защитила звание чемпионки Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

В Коттбусе Магучих также начинала международный сезон-2023. В январе прошлого года Ярослава заняла первое место на турнире с результатом 1.98 м.

Самой рейтинговой соперницей украинки в Коттбусе в этом году стала эстонка Элизабет Пихела – 23 место в мировом рейтинге World Athletics. Топ-50 зачета также представляли Айрине Пальшите из Литвы (45-я) и Гета Туури из Финляндии (46-я).

Украинка пропустила четыре первых отметки и стартовала с высоты 1.90 м. К тому времени из борьбы выбыли пять из восьми прыгуний.

1.90 м Магучих покорила с первой попытки, после чего пропускала отметку в 1.92 м. На высоте 1.94 м единственной соперницей украинки осталась немка Имке Оннен, которая перепрыгнула планку со второй попытки.

Магучих покорила 1.96 м с первой попытки – вместо этого Оннен перенесла планку на 1.98 м и провалила все три попытки. Ярослава продолжала прыгать без ошибок – первая удачная попытка на 1.98 м и "золото" турнира в Коттбусе.

Чемпионка мира продолжила соревнование на высоте 2.01 м – покорила ее со второй попытки и приблизилась к новому рекорду сезона от австралийки Николы Олислагерс (2.03).

В дальнейшем Магучих заказала высоту в 2.04 м и претендовала на повторение своего третьего наилучшего результата в карьере. Первая попытка у украинки не прошла – вместо уже со второй Ярослава установила новый рекорд турнира!

Что значит результат Ярославы Магучих

Магучих повторила свой третий топ-результат в карьере. Личным рекордом спортсменки от февраля 2021 остаются 2.06 м в Словакии.

Новый рекорд турнира в Котбусе. Предыдущий топ-показатель на местных соревнованиях – 2.02 метра – принадлежал россиянке Марии Ласицкене.

Новый мировой рекорд сезона-2024. Ярослава улучшила 2.03 м от Николая Олислагерса, которые австралийка продемонстрировала на домашних соревнованиях в Канберре.

Третья подряд победа Магучих в Коттбусе. Местный турнир Ярослава также выигрывала в сезонах 2020 и 2023 годов.

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