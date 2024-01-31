Українка Магучіх рекордно перемогла на турнірі у Німеччині

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх провела свій перший старт 2024 року. 31 січня українка взяла участь у "бронзових" змаганнях World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі.

Магучіх отримала перемогу на турнірі у Коттбусі

Протягом сезону-2023 Магучіх здобула 14 міжнародних перемог, зокрема вперше в кар'єрі виборола "золото" світової першості та чемпіонату Європи в приміщенні, а також захистила звання чемпіонки Діамантової ліги з легкої атлетики.

У Коттбусі Магучіх також розпочинала міжнародний сезон-2023. У січні минулого року Ярослава посіла на турнірі перше місце з результатом 1.98 м.

Найрейтинговішою суперницею українки в Коттбусі цього року стала естонка Елізабет Піхела – 23-тє місце у світовому рейтингу World Athletics. Топ-50 заліку також представляли Айріне Пальшите з Литви (45-та) і Гета Туурі з Фінляндії (46-та).

Українка пропустила чотири перші позначки і стартувала з висоти 1.90 м. До того часу з боротьби вибули п'ять з восьми стрибунок.

1.90 м Магучіх підкорила з першої спроби, після чого пропускала позначку в 1.92 м. На висоті 1.94 м єдиною суперницею українки залишилася німкеня Імке Оннен, яка перестрибнула планку з другої спроби.

Магучіх підкорила 1.96 м з першої спроби – натомість Оннен перенесла планку на 1.98 метра і провалила всі три спроби. Ярослава продовжувала стрибати без помилок – перша вдала спроба на 1.98 м і "золото" турніру в Коттбусі.

Чемпіонка світу продовжила змагання на висоті 2.01 метра – підкорила її з другої спроби й наблизилася до нового рекорду сезону від австралійки Ніколи Оліслагерс (2.03).

Надалі Магучіх замовила висоту в 2.04 м і претендувала на повторення свого третього найкращого результату в кар'єрі. Перша спроба в українки не пройшла – натомість вже з другої Ярослава встановила новий рекорд турніру!

Що означає результат Ярослави Магучіх

Магучіх повторила свій третій топрезультат в кар'єрі. Особистим рекордом спортсменки від лютого 2021 року залишаються 2.06 м у Словаччині.

Новий рекорд турніру в Коттбусі. Попередній топпоказник на місцевих змаганнях – 2.02 метра – належав росіянці Марії Ласіцкене.

Новий світовий рекорд сезону-2024. Ярослава покращила 2.03 м від Ніколи Оліслагерс, які австралійка продемонструвала на домашніх змаганнях у Канберрі.

Третя поспіль перемога Магучіх у Коттбусі. Місцевий турнір Ярослава також вигравала у сезонах 2020 та 2023 років.