Украинка Магучих завоевала второе место на чемпионате мира по прыжкам в высоту

Украинская прыгунка Ярослава Магучих выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, которое 1 марта началось в Глазго.

Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира

Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что украинка начала состязание с высоты 1.92 м.

Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Однако ей эта высота не подчинилась и заняла второе место с результатом 1.97 м.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Однако одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула на 1.99 с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенко Лиа Апостоловский заняла третье место с 1.95 м.

Старт сезона был лучше, чем его завершение. В самом деле, ощущения после соревнований смешанные. Но я рада медали, ведь каждая награда важна, — прокомментировала свое выступление Ярослава Магучих. Поделиться

Украинка Юлия Левченко решила начинать соревнование со стартовой высоты 1.84 м, с которой у нее не было никаких проблем. Достаточно хорошей была и первая попытка на 1.88 м, но планка не устояла. Две последующие попытки тоже оказались неудачными.

Результаты:

Никола Олислагерс (Австралия) - 1.99 м Ярослава Магучих (Украина) - 1.97 м Лия Апостоловски (Словения) - 1.95 м Юлия Левченко (Украина) - 1.84 м