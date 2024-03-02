Украинка Магучих завоевала второе место на чемпионате мира по прыжкам в высоту

Украинская прыгунка Ярослава Магучих выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике в помещении, которое 1 марта началось в Глазго.
Ярослава Магучих завоевала серебро на чемпионате мира
Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что украинка начала состязание с высоты 1.92 м.
Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1.99 выходила в статусе лидера. Однако ей эта высота не подчинилась и заняла второе место с результатом 1.97 м.
Однако одна из основных соперниц Магучих, австралийка Никола Олислагерс, прыгнула на 1.99 с третьей попытки, и именно они принесли ей победу. Словенко Лиа Апостоловский заняла третье место с 1.95 м.
Украинка Юлия Левченко решила начинать соревнование со стартовой высоты 1.84 м, с которой у нее не было никаких проблем. Достаточно хорошей была и первая попытка на 1.88 м, но планка не устояла. Две последующие попытки тоже оказались неудачными.
Результаты:
Никола Олислагерс (Австралия) - 1.99 м
Ярослава Магучих (Украина) - 1.97 м
Лия Апостоловски (Словения) - 1.95 м
Юлия Левченко (Украина) - 1.84 м
Для Магучих это вторая медаль в карьере на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении (в 2022 она получила "золото"), это первая награда Украины на турнире.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-