Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour
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Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour

Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour
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Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла свой первый турнир в 2024 году. Украинка победила на соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Котбусе.

Могучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту

Ярослава пропустила первые отметки и начала выступления с высоты 1,90 метра, взятой с первой попытки. После отметки 1,96 м ее соперницей осталась лишь немка Имке Оннен, которая не смогла взять следующий рубеж.

Магучих, уже в статусе победительницы, продолжила выступления и со второй попытки взяла высоту 2,04 м . Ярослава установила новый рекорд сезона , а также повторила свой третий лучший результат в карьере.

Что значит результат Ярославы Магучих

Магучих повторила свой третий топрезультат в карьере. Личным рекордом спортсменки от февраля 2021 остаются 2.06 м в Словакии.

Новый рекорд турнира в Котбусе. Предыдущий топпоказатель на местных соревнованиях – 2.02 метра – принадлежал россиянке Марии Ласицкене.

Новый мировой рекорд сезона-2024. Ярослава улучшила 2.03 м от Николая Олислагерса, которые австралийка продемонстрировала на домашних соревнованиях в Канберре.

Третья подряд победа Магучих в Коттбусе. Местный турнир Ярослава также выигрывала в сезонах 2020 и 2023 годов.

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