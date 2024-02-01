Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту World Athletics Indoor Tour

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выиграла свой первый турнир в 2024 году. Украинка победила на соревнованиях World Athletics Indoor Tour в немецком Котбусе.
Могучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту
Ярослава пропустила первые отметки и начала выступления с высоты 1,90 метра, взятой с первой попытки. После отметки 1,96 м ее соперницей осталась лишь немка Имке Оннен, которая не смогла взять следующий рубеж.
Магучих, уже в статусе победительницы, продолжила выступления и со второй попытки взяла высоту 2,04 м . Ярослава установила новый рекорд сезона , а также повторила свой третий лучший результат в карьере.
Что значит результат Ярославы Магучих
Магучих повторила свой третий топрезультат в карьере. Личным рекордом спортсменки от февраля 2021 остаются 2.06 м в Словакии.
Новый рекорд турнира в Котбусе. Предыдущий топпоказатель на местных соревнованиях – 2.02 метра – принадлежал россиянке Марии Ласицкене.
Новый мировой рекорд сезона-2024. Ярослава улучшила 2.03 м от Николая Олислагерса, которые австралийка продемонстрировала на домашних соревнованиях в Канберре.
Третья подряд победа Магучих в Коттбусе. Местный турнир Ярослава также выигрывала в сезонах 2020 и 2023 годов.
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