Ярослава Магучих перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту World Athletics Indoor Tour

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла свій перший турнір у 2024 році. Українка перемогла на змаганнях World Athletics Indoor Tour у німецькому Котбусі.
Магучих перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту
Ярослава пропустила перші позначки та розпочала виступи з висоти 1,90 метра, яку взяла з першої спроби. Після позначки 1,96 м її суперницею залишилася лише німкеня Імке Оннен, яка не змогла взяти наступний рубіж.
Магучіх, вже у статусі переможниці, продовжила виступи і з другої спроби взяла висоту 2,04 м. Ярослава встановила новий рекорд сезону, а також повторила свій третій найкращий результат у кар’єрі.
Що означає результат Ярослави Магучіх
Магучіх повторила свій третій топрезультат в кар'єрі. Особистим рекордом спортсменки від лютого 2021 року залишаються 2.06 м у Словаччині.
Новий рекорд турніру в Коттбусі. Попередній топпоказник на місцевих змаганнях – 2.02 метра – належав росіянці Марії Ласіцкене.
Новий світовий рекорд сезону-2024. Ярослава покращила 2.03 м від Ніколи Оліслагерс, які австралійка продемонструвала на домашніх змаганнях у Канберрі.
Третя поспіль перемога Магучіх у Коттбусі. Місцевий турнір Ярослава також вигравала у сезонах 2020 та 2023 років.
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