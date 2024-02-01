Ярослава Магучих перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту World Athletics Indoor Tour

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла свій перший турнір у 2024 році. Українка перемогла на змаганнях World Athletics Indoor Tour у німецькому Котбусі.

Магучих перемогла на змаганнях зі стрибків у висоту

Ярослава пропустила перші позначки та розпочала виступи з висоти 1,90 метра, яку взяла з першої спроби. Після позначки 1,96 м її суперницею залишилася лише німкеня Імке Оннен, яка не змогла взяти наступний рубіж.

Магучіх, вже у статусі переможниці, продовжила виступи і з другої спроби взяла висоту 2,04 м. Ярослава встановила новий рекорд сезону, а також повторила свій третій найкращий результат у кар’єрі.

What a season’s opener! ✨



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 flies over 2.04m in Cottbus! ✈️ #WorldIndoorTour pic.twitter.com/2qKX6jJp3P — European Athletics (@EuroAthletics) January 31, 2024

Що означає результат Ярослави Магучіх

Магучіх повторила свій третій топрезультат в кар'єрі. Особистим рекордом спортсменки від лютого 2021 року залишаються 2.06 м у Словаччині.

Новий рекорд турніру в Коттбусі. Попередній топпоказник на місцевих змаганнях – 2.02 метра – належав росіянці Марії Ласіцкене.

Новий світовий рекорд сезону-2024. Ярослава покращила 2.03 м від Ніколи Оліслагерс, які австралійка продемонструвала на домашніх змаганнях у Канберрі.

Третя поспіль перемога Магучіх у Коттбусі. Місцевий турнір Ярослава також вигравала у сезонах 2020 та 2023 років.