Українка Магучіх завоювала друге місце на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту

Українська стрибунка Ярослава Магучіх виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, який 1 березня почався у Глазго.

Ярослава Магучіх виборола срібло на чемпіонаті світу

Федерація легкої атлетики України повідомляє, що українка почала змагання з висоти 1.92 м.

Кожну висоту вона долала з першої спроби й на 1.99 виходила в статусі лідерки. Однак, їй ця висота не підкорилася й вона посіла друге місце з результатом 1.97 м.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

Натомість одна з основних суперниць Магучіх, австралійка Нікола Оліслагерс, стрибнула на 1.99 з третьої спроби, й саме вони принесли їй перемогу. Словенка Ліа Апостоловскі зайняла третє місце з 1.95 м.

Старт сезону був кращим, ніж його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива, — прокоментувала свій виступ Ярослава Магучіх. Поширити

Українка Юлія Левченко вирішила починати змагання зі стартової висоти 1.84 м, з якою вона не мала жодних проблем. Досить хорошою була і перша спроба на 1.88 м, але планка не встояла. Дві наступні спроби теж виявилися невдалими.

Результати:

Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1.99 м Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м Лія Апостоловскі (Словенія) — 1.95 м Юлія Левченко (Україна) — 1.84 м