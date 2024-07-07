Украинка Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих первой в истории взяла высоту 2.10 м в прыжках в высоту на Бриллиантовой Лиге в Париже.

Магучих установила новый мировой рекорд

Ярослава Магучих — обладательница мирового рекорда в женских прыжках в высоту. Украинская прыгунья первой в мире взяла высоту 2.10м.

Мировой рекорд Магучих покорился на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Преодолеть его украинка смогла после того, как одержала победу на соревнованиях: в борьбе с австралийкой Николой Олислагерс единственной взяла планку 2.03 м.

После того, как Магучих взяла планку 2.03 м, украинская прыгунья в высоту установила два рекорда подряд:

сначала взяла высоту 2.07 м (со второй попытки) — обновила личный рекорд по прыжкам в высоту;

а затем с первой же попытки взяла высоту 2.10 м и установила мировой рекорд!

Мировой рекорд в женских прыжках в высоту держался 37 лет. Предыдущий рекорд был установлен в 1987 году болгаркой Стефкой Костадиновой, которая взяла высоту 2.09 м — Магучих первая, преодолевшая высоту 2.10 м+.

Топ-5 результатов в истории женских прыжков в высоту:

2.10 м: Ярослава Магучих (2024 год)

2.09 м: Стефка Костадинова (1987 год)

2.08 м: Стефка Костадинова (1986 год)

2:08 м: Кайса Берквист (2006 год)

2:08 м: Бланка Влашич (2009 год)

Магучих — третья легкоатлетка в истории, имеющая два прыжка от 2.07 м и выше. Столько же удачных попыток у Бланка Влашич, а вот у Костадиновой их аж пять. Поделиться

Ярослава Магучих защитила звание чемпионки

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих во второй раз получила золотую медаль по легкой атлетике на чемпионате Европы в Риме.

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу. Обе покорили высоту 1,95 метра, попав в топ-тройку финала. Однако Геращенко не смогла покорить 1,97 метра, что не помешало ей получить "бронзу".

Магучих соревновалась за золото с сербкой Ангелиной Топич. Украинка покорила 1,99 метра с первой попытки, тогда как Топич пропустила эту высоту и решила одолеть 2,01 метра, что ей не удалось, и она получила серебро. Магучих преодолела 2,01 метра со второй попытки.