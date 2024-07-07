Українка Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх першою в історії взяла висоту 2.10 м у стрибках у висоту на Діамантовій Лізі у Парижі.

Магучіх встановила новий світовий рекорд

Ярослава Магучіх — володарка світового рекорду у жіночих стрибках у висоту. Українська стрибунка першою в світі взяла висоту 2.10 м.

Світовий рекорд Магучіх підкорився на етапі Діамантової ліги в Парижі. Подолати його українка змогла після того, як здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс єдиною взяла планку 2.03 м.

Після того, як Магучіх взяла планку 2.03 м, українська стрибунка у висоту встановила два поспіль рекорди:

спершу взяла висоту 2.07 м (з другої спроби) — оновила особистий рекорд зі стрибків у висоту;

а потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд!

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній рекорд було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2.09 м — Магучіх перша, хто подолав висоту 2.10 м+.

Топ-5 результатів в історії жіночих стрибків у висоту:

2.10 м: Ярослава Магучіх (2024 рік)

2.09 м: Стефка Костадінова (1987 рік)

2.08 м: Стефка Костадінова (1986 рік)

2:08 м: Кайса Берквіст (2006 рік)

2:08 м: Бланка Влашич (2009 рік)

Магучіх — третя легкоатлетка в історії, яка має два стрибки від 2.07 м та вище. Стільки ж вдалих спроб має лише Бланка Влашич, а ось у Костадінової їх аж п'ять. Поширити

Ярослава Магучіх захистила звання чемпіонки

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула золоту медаль із легкої атлетики на чемпіонаті Європи в Римі.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед головних претенденток на перемогу. Обидві підкорили висоту 1,95 метра, потрапивши у топтрійку фіналу. Проте Геращенко не змогла підкорити 1,97 метра, що не завадило їй здобути "бронзу".

Магучіх змагалася за золото з сербкою Ангеліною Топіч. Українка підкорила 1,99 метра з першої спроби, тоді як Топіч пропустила цю висоту і вирішила здолати 2,01 метра, що їй не вдалося й вона отримала срібло. Магучіх подолала 2,01 метра з другої спроби.