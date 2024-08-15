Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам
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Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам

Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам
Джерело:  online.ua

Олімпійська чемпіонка легкоатлетка Ярослава Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам UAnimals кошти від гонорару з Олімпійських Ігор.

Головні тези:

 

  • Гроші спрямовані на допомогу тваринам з притулків та організаціям, що займаються порятунком безпритульних тварин в Україні.
  • Українська легкоатлетка здобула золоту медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі, встановивши світовий рекорд у стрибках у висоту.
  • Підтримка захисту тварин та допомога безпритульним стає все більш важливою, а внесок Ярослави Магучіх допомагає звернути увагу громадськості на цю проблему.

Ярослава Магучіх допомогла тваринам з притулків

За словами керівниці комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр, завдяки внеску тисячі тварин отримають ліки, їжу та власне тепле місце для сну.

Ми надзвичайно вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. І також вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить, — каже керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр.

Загалом спортсменка пожертвувала мільйон гривень.

Гроші отримали організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals та чотири притулки для тварин: "Пегас", "Сумське товариство захисту тварин", "Безпритульний світ" і "Дніпро Енімалс".

Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожну. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!, — розповідає Ярослава Магучіх.

Напередодні Ярослава Магучіх заявила, що частину призових грошей віддасть на потреби ЗСУ, до фонду психологічної підтримки та на допомогу тваринам, які постраждали від війни.

Магучіх завоювала для України золото на Олімпіаді-2024

4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль для своєї країни на Олімпійських іграх в Парижі. 

Атлетці вдалося це зробити, взявши висоту у 2 метри.

За омріяне “золото” українка змагалася з австралійкою Ніколою Оліслагерс й змогла успішно здолати суперницю.

В липні цього року на змаганнях Діамантової ліги у Парижі українська легкоатлетка становила світовий рекорд із стрибків у висоту — 2,10 метрів.

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