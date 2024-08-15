Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам

Олімпійська чемпіонка легкоатлетка Ярослава Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам UAnimals кошти від гонорару з Олімпійських Ігор.
Головні тези:
- Гроші спрямовані на допомогу тваринам з притулків та організаціям, що займаються порятунком безпритульних тварин в Україні.
- Українська легкоатлетка здобула золоту медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі, встановивши світовий рекорд у стрибках у висоту.
- Підтримка захисту тварин та допомога безпритульним стає все більш важливою, а внесок Ярослави Магучіх допомагає звернути увагу громадськості на цю проблему.
Ярослава Магучіх допомогла тваринам з притулків
За словами керівниці комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр, завдяки внеску тисячі тварин отримають ліки, їжу та власне тепле місце для сну.
Загалом спортсменка пожертвувала мільйон гривень.
Гроші отримали організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals та чотири притулки для тварин: "Пегас", "Сумське товариство захисту тварин", "Безпритульний світ" і "Дніпро Енімалс".
Напередодні Ярослава Магучіх заявила, що частину призових грошей віддасть на потреби ЗСУ, до фонду психологічної підтримки та на допомогу тваринам, які постраждали від війни.
Магучіх завоювала для України золото на Олімпіаді-2024
4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль для своєї країни на Олімпійських іграх в Парижі.
Атлетці вдалося це зробити, взявши висоту у 2 метри.
За омріяне “золото” українка змагалася з австралійкою Ніколою Оліслагерс й змогла успішно здолати суперницю.
В липні цього року на змаганнях Діамантової ліги у Парижі українська легкоатлетка становила світовий рекорд із стрибків у висоту — 2,10 метрів.
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