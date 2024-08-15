Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам

Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожну. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородний, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!, — розповідає Ярослава Магучіх.