Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024
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Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Ярослава Магучих
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Источник:  European Athletics

Европейская ассоциация легкой атлетики включила украинскую спортсменку Ярославу Магучих в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих – золотой призер Олимпийских игр, чемпионка Европы и обладательница рекорда в прыжках в высоту
  • Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки Европы-2024 и является фаворитом благодаря своим выдающимся достижениям в текущем сезоне
  • Помимо Магучих, на титул лучшей спортсменки 2024 года также претендуют другие известные атлетки, такие как Надя Баттоклетти, Сифан Хассан и Кили Ходжкинсон
  • Голосование за лучших спортсменов проходит на сайте European Athletic, а церемония награждения запланирована на октябрь в Скопье
  • Магучих имеет великолепный сезон 2024 года, побеждая в суперфинале Бриллиантовой лиги и продолжая покорять вершины в прыжках в высоту

Что известно о перспективах получения Магучих звание лучшей спортсменки Европы в 2024 году

В этом году Магучих стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.

Украинская атлетка также завоевала титул чемпиона Европы и в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу.

Кроме этого, в июле Магучих смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, который держался с 1987 года, прыгнув в высоту на 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Магучих могут признать лучшей спортсменкой Европы в 2024 году
Ярослава Магучих

Кроме украинской атлетки на звание лучшей спортсменки Европы также претендуют Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Эмиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Болл.

В частности, именно Фемке Болл в прошлом году получила титул лучшей спортсменки Европы, а Магучих вошла в тройку лидеров.

Голосование за лучших спортсменов проходит на официальном сайте European Athletic. Опрос продлится до 29 сентября, а отдать свой голос можно здесь.

Официальная церемония награждения победителей состоится 26 октября в Скопье.

Что известно о выдающихся достижениях Магучих в этом году

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Ирина Геращенко финишировала третьей.

22-летняя украинка одержала победу на решающем этапе нынешнего сезона турнира. Победный результат олимпийской чемпионки Парижа — 1.97 м.

Она в третий раз подряд стала лучшей по итогам сезона Бриллиантовой лиги. Геращенко для бронзовой награды хватило результата 1.92 м.

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи легкоатлетки пришли в 2018 году. Тогда она торжествовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 получила бронзовую награду.

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих — 2.10 м. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.

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