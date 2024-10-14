Магучіх позмагається за звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін

Для українки Ярослави Магучіх — це третя поспіль номінація на нагороду від World Athletics.

Магучіх номіновано на премію від World Athletics

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила список номінанток на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін в 2024 році.

До п'ятірки претенденток потрапила одна українка — переможниця Олімпіади-2024 та нова володарка світового рекорду у стрибках у висоту — Ярослава Магучіх.

У сезоні-2024 легкоатлетка вперше перемогла на Олімпійських іграх, побила 27-річний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, а також втретє поспіль виграла у фіналі Діамантової ліги.

Female Field Athlete of the Year nominee ✨



Repost to vote for Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 in the #AthleticsAwards.



Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST. pic.twitter.com/xjz3ThaKeJ — World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2024

Усі номінантки на звання найкращої легкоатлетки світу-2024 у небігових дисциплінах

Валарі Оллман (США) — метання диска: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.

Тара Девіс-Вудгол (США) — стрибок у довжину: "золото" Олімпіади-2024, "золото" чемпіонату світу у приміщенні.

Ніна Кеннеді (Австралія) — стрибки з жердиною: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.

Нафіссату Тіам (Бельгія) — семиборство: "золото" Олімпіади-2024, "золото" Євро, рекордсменка сезону (6880 очок).

Ярослава Магучіх (Україна) — стрибки у висоту: "золото" Олімпіади-2024, чемпіонату Європи, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024, встановила світовий рекорд у цій дисципліні — 2.10 м.

Для українки — це вже третя поспіль номінація на премію за версією Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics). У 2022-му й 2023-му вона теж потрапила у список претенденток, але не здобула нагороду. Поширити

З 14 до 20 жовтня буде відкрите голосування за найкращу легкоатлетку світу-2024 у небігових дисциплінах. Трійка фіналісток у номінації визначиться 4 листопада.

У 2023-му році переможницею премії у небігових дисциплінах стала венесуелка Юлімар Рохас.

У жовтні Магучіх увійшла до трійки фіналісток премії "Легкоатлетка року" в Європі, де конкуруватиме за премію з нідерландкою Фемке Бол та британкою Кілі Годжкінсон.

Ярослава Магучіх

Магучіх на шляху до нових рекордів

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".

Скажу так, якщо у 2021-му були взагалі мої перші Олімпійські ігри, то в 2024-му — перші пробні після світового рекорду. Й після них уже починається підготовка до Лос-Анджелеса.

Спортсменка не приховує, що після свого світового рекорду вона "довго відходила".