Магучіх позмагається за звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін

Для українки Ярослави Магучіх — це третя поспіль номінація на нагороду від World Athletics.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін у 2024 році.
- Українська легкоатлетка встановила світовий рекорд у стрибках у висоту та стала переможницею Олімпіади-2024.
- Магучіх планує побити олімпійський рекорд і продовжувати свою спортивну кар'єру.
Магучіх номіновано на премію від World Athletics
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила список номінанток на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін в 2024 році.
До п'ятірки претенденток потрапила одна українка — переможниця Олімпіади-2024 та нова володарка світового рекорду у стрибках у висоту — Ярослава Магучіх.
У сезоні-2024 легкоатлетка вперше перемогла на Олімпійських іграх, побила 27-річний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, а також втретє поспіль виграла у фіналі Діамантової ліги.
Female Field Athlete of the Year nominee ✨— World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2024
Repost to vote for Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 in the #AthleticsAwards.
Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST. pic.twitter.com/xjz3ThaKeJ
Усі номінантки на звання найкращої легкоатлетки світу-2024 у небігових дисциплінах
Валарі Оллман (США) — метання диска: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.
Тара Девіс-Вудгол (США) — стрибок у довжину: "золото" Олімпіади-2024, "золото" чемпіонату світу у приміщенні.
Ніна Кеннеді (Австралія) — стрибки з жердиною: "золото" Олімпіади-2024, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024.
Нафіссату Тіам (Бельгія) — семиборство: "золото" Олімпіади-2024, "золото" Євро, рекордсменка сезону (6880 очок).
Ярослава Магучіх (Україна) — стрибки у висоту: "золото" Олімпіади-2024, чемпіонату Європи, переможниця фіналу Діамантової ліги-2024, встановила світовий рекорд у цій дисципліні — 2.10 м.
З 14 до 20 жовтня буде відкрите голосування за найкращу легкоатлетку світу-2024 у небігових дисциплінах. Трійка фіналісток у номінації визначиться 4 листопада.
У 2023-му році переможницею премії у небігових дисциплінах стала венесуелка Юлімар Рохас.
У жовтні Магучіх увійшла до трійки фіналісток премії "Легкоатлетка року" в Європі, де конкуруватиме за премію з нідерландкою Фемке Бол та британкою Кілі Годжкінсон.
Магучіх на шляху до нових рекордів
Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".
Скажу так, якщо у 2021-му були взагалі мої перші Олімпійські ігри, то в 2024-му — перші пробні після світового рекорду. Й після них уже починається підготовка до Лос-Анджелеса.
Спортсменка не приховує, що після свого світового рекорду вона "довго відходила".
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