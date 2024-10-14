Магучих поборется за звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам

Для украинки Ярославы Магучих это третья подряд номинация на награду от World Athletics.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам в 2024 году.
- Украинская спортсменка установила мировой рекорд в прыжках в высоту и победила на Олимпиаде-2024.
- Магучих планирует побить олимпийский рекорд и продолжать свою успешную спортивную карьеру.
- В список претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира-2024 в небеговых дисциплинах также вошли другие талантливые спортсменки из разных стран.
- Голосование за лучшую легкоатлетку мира-2024 пройдет с 14 по 20 октября, а финалистки будут определены 4 ноября.
Магучих номинирована на премию от World Athletics
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила список номинанток на звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам в 2024 году.
В пятерку претенденток попала одна украинка — победительница Олимпиады-2024 и новая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту — Ярослава Магучих.
В сезоне-2024 легкоатлетка впервые победила на Олимпийских играх, побила 27-летний мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, а также в третий раз выиграла в финале Бриллиантовой лиги.
Female Field Athlete of the Year nominee ✨— World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2024
Repost to vote for Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 in the #AthleticsAwards.
Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST. pic.twitter.com/xjz3ThaKeJ
Все номинантки на звание лучшей легкоатлетки мира-2024 в небеговых дисциплинах
Валари Оллман (США) — метание диска: "золото" Олимпиады-2024, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024.
Тара Дэвис-Вудгол (США) — прыжок в длину: "золото" Олимпиады-2024, "золото" чемпионата мира в помещении.
Нина Кеннеди (Австралия) — прыжки с шестом: "золото" Олимпиады-2024, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024.
Нафиссату Тиам (Бельгия) — семиборье: "золото" Олимпиады-2024, "золото" Евро, рекордсменка сезона (6880 очков).
Ярослава Магучих (Украина) — прыжки в высоту: "золото" Олимпиады-2024, чемпионата Европы, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024, установила мировой рекорд по этой дисциплине — 2.10 м.
С 14 по 20 октября будет открыто голосование за лучшую легкоатлетку мира-2024 в небеговых дисциплинах. Тройка финалисток в номинации определится 4 ноября.
В 2023 году победительницей премии в небеговых дисциплинах стала венесуэлка Юлимар Рохас.
В октябре Магучих вошла в тройку финалисток премии "Легкоатлетка года" в Европе, где будет конкурировать за премию с нидерландкой Фемке Болл и британкой Кили Годжкинсон.
Могучих на пути к новым рекордам
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд и "вписать там украинское имя".
Скажу так, если в 2021 были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м — первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос-Анджелесу.
Спортсменка не скрывает, что после своего мирового рекорда она "долго уходила".
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-