Магучих поборется за звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам

Для украинки Ярославы Магучих это третья подряд номинация на награду от World Athletics.

Магучих номинирована на премию от World Athletics

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила список номинанток на звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам в 2024 году.

В пятерку претенденток попала одна украинка — победительница Олимпиады-2024 и новая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту — Ярослава Магучих.

В сезоне-2024 легкоатлетка впервые победила на Олимпийских играх, побила 27-летний мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, а также в третий раз выиграла в финале Бриллиантовой лиги.

Female Field Athlete of the Year nominee ✨



Repost to vote for Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 in the #AthleticsAwards.



Voting closes on Sunday 20 October at 11:59 PM CEST. pic.twitter.com/xjz3ThaKeJ — World Athletics (@WorldAthletics) October 14, 2024

Все номинантки на звание лучшей легкоатлетки мира-2024 в небеговых дисциплинах

Валари Оллман (США) — метание диска: "золото" Олимпиады-2024, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024.

Тара Дэвис-Вудгол (США) — прыжок в длину: "золото" Олимпиады-2024, "золото" чемпионата мира в помещении.

Нина Кеннеди (Австралия) — прыжки с шестом: "золото" Олимпиады-2024, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024.

Нафиссату Тиам (Бельгия) — семиборье: "золото" Олимпиады-2024, "золото" Евро, рекордсменка сезона (6880 очков).

Ярослава Магучих (Украина) — прыжки в высоту: "золото" Олимпиады-2024, чемпионата Европы, победительница финала Бриллиантовой лиги-2024, установила мировой рекорд по этой дисциплине — 2.10 м.

Для украинки это уже третья подряд номинация на премию по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics). В 2022 и 2023 она тоже попала в список претенденток, но не получила награду. Поделиться

С 14 по 20 октября будет открыто голосование за лучшую легкоатлетку мира-2024 в небеговых дисциплинах. Тройка финалисток в номинации определится 4 ноября.

В 2023 году победительницей премии в небеговых дисциплинах стала венесуэлка Юлимар Рохас.

В октябре Магучих вошла в тройку финалисток премии "Легкоатлетка года" в Европе, где будет конкурировать за премию с нидерландкой Фемке Болл и британкой Кили Годжкинсон.

Ярослава Магучих

Могучих на пути к новым рекордам

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд и "вписать там украинское имя".

Скажу так, если в 2021 были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м — первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос-Анджелесу.

Спортсменка не скрывает, что после своего мирового рекорда она "долго уходила".