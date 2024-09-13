Украинка Магучих победила в суперфинале Бриллиантовой лиги-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Ирина Геращенко финишировала третьей.

Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу

22-летняя украинка одержала победу на решающем этапе нынешнего сезона турнира. Победный результат олимпийской чемпионки Парижа — 1,97 м.

Магучих начала выступления с отметки 1.92 м. Этот рубеж и все последующие они взяли с первой попытки. До высоты 1.97 м украинская легкоатлетка осталась с одной конкуренткой — Николой Олислагерс из Австралии. Она покорила отметку 1,97 м со второй попытки, а взять 2,01 м не смогла. Поделиться

Как следствие, Магучих победила благодаря меньшему количеству попыток. Она в третий раз подряд стала лучшей по итогам сезона Бриллиантовой лиги. Геращенко для бронзовой награды хватило результата 1.92 м.

Бриллиантовая лига-2024, суперфинал, прыжки в высоту, женщины:

Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м

Никола Олислагерс (Австралия) — 1.97 м

Ирина Геращенко (Украина) — 1.92 м

Кто такая Ярослава Магучих

Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).

Первые международные успехи легкоатлетки пришли в 2018 году. Тогда она торжествовала на чемпионате Европы среди юношей с рекордной высотой (1.94 м). В мае 2019-го стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории, а на Олимпиаде-2020 получила бронзовую награду. Поделиться

В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих — 2.10 м. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.