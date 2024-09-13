Украинка Магучих победила в суперфинале Бриллиантовой лиги-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих торжествовала в суперфинале Бриллиантовой лиги 2024 года в прыжках в высоту. Ирина Геращенко финишировала третьей.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих - трехкратная победительница Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, демонстрируя впечатляющие спортивные достижения.
- Украинская легкоатлетка завоевала чемпионские титулы Украины, Европы и мира, установив рекорд в прыжках в высоту на 2.09 метра.
- В 2024 году Ярослава Магучих установила мировой рекорд, прыгнув на высоту 2.10 метра на этапе Бриллиантовой лиги.
- Магучих также одержала победу на Олимпийских играх 2024 года, продолжая демонстрировать свою исключительность в прыжках в высоту.
Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу
22-летняя украинка одержала победу на решающем этапе нынешнего сезона турнира. Победный результат олимпийской чемпионки Парижа — 1,97 м.
Как следствие, Магучих победила благодаря меньшему количеству попыток. Она в третий раз подряд стала лучшей по итогам сезона Бриллиантовой лиги. Геращенко для бронзовой награды хватило результата 1.92 м.
Бриллиантовая лига-2024, суперфинал, прыжки в высоту, женщины:
Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м
Никола Олислагерс (Австралия) — 1.97 м
Ирина Геращенко (Украина) — 1.92 м
Кто такая Ярослава Магучих
Уроженка Днепра, мировая рекордсменка в прыжках в высоту. Завоевала чемпионские титулы Украины (2021), Европы (2022, 2024) и мира (2023).
В этом году на этапе Бриллиантовой лиги в Париже побила мировой рекорд (2.09 м), принадлежавший болгарке Стефке Костадиновой 37 лет. Новый ориентир от Магучих — 2.10 м. На Олимпийских играх-2024 украинка завоевала "золото" с результатом 2.00 м.
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