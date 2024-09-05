Бриллиантовая лига. Украинки Магучих и Геращенко прошли в суперфинал

Две украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко прошли в суперфинал Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе. На предпоследнем этапе они заняли первое и третье место соответственно.

Магучих и Геращенко прошли в суперфинал Бриллиантовой лиги

Днепрянка Ярослава Магучих снова триумфовала. Она заняла первое место, прыгнув на высоту в 1,96м.

На дождливом этапе Бриллиантовой лиги Магучих победила, прыгнув на самую низкую высоту за последние полтора года. На предыдущем турнире в Лозанне она прыгнула на 1,99 м и обеспечила себе первое место.

Легкоатлетка Магучих снова прыгнула выше всех

Магучих досрочно прошла в суперфинал Бриллиантовой лиги. Однако Украину будет представлять еще одна легкоатлетка — Ирина Геращенко.

Суперфинал Бриллиантовой лиги состоится в бельгийском Брюсселе. Соревнования пройдут 13-14 сентября.

Геращенко оказалась на третьем месте, прыгнув на высоту 1,93 м.

Ирина Геращенко также будет представлять Украину в суперфинале турнира

Второе место заняла представительница Австралии Никола Олислагерс. Она прыгнула на 1,93 м.

Что такое Бриллиантовая лига

Это одна из самых популярных серий международных соревнований по легкой атлетике. Ее начали проводить еще в 2010 году.

Бриллиантовая лига-2024 состоит из 14 отборочных этапов и финала. Начался сезон соревнований 20 апреля, а завершится 14 сентября.

В рамках Бриллиантовой лиги 2024 года Ярослава Магучих трижды занимала первое место по прыжкам в высоту.