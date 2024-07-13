Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на Бриллиантовой лиге

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела первый старт сезона. В то же время, она показала четвертый лучший результат в карьере.

Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на Бриллиантовой лиге

12 июля состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако. Впервые за полгода в соревнованиях приняла олимпийская надежда Украины, Марина Бех-Романчук.

В соревнованиях по тройному прыжку украинская спортсменка с первой попытки прыгнула на 14,45 метра, а со второй на 14,81 метра, что стало четвёртым лучшим результатом в ее карьере.

После третьего раунда Бех-Романчук опередили Перес Эрнандес (14,96 метра) и Тея Лафонд (14,87 метра).

С помощью последних четырех попыток украинцам не удалось улучшить результат, однако Марине Бех-Романчук все же удалось завоевать "бронзу".

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук получила травму

Марина Бех-Романчук взяла паузу в выступлениях из-за воспаления ахилла.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон.

Спортсменка сообщила, что причиной такого решения стало воспаление ахилла.

Бех-Романчук сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2024, куда уже отобралась в тройном прыжке.

Она планировала выступить на чемпионате мира-2024 в помещении, но из-за травмы пропустит планетарное первенство.

Таким образом, Марина заканчивает зимнюю часть сезона только с одним стартом. В январе она выступила на соревнованиях в Дортмунде, где заняла шестое место в прыжках в длину, а также пробежала 60-метровку.