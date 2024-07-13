Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на Бриллиантовой лиге

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела первый старт сезона. В то же время, она показала четвертый лучший результат в карьере.
Главные тезисы
- Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
- Выступление на соревнованиях было первым для украинской легкоатлетки после паузы из-за травмы ахилла.
- Четвертый лучший результат в карьере спортсменки на выстрел в тройном прыжке стал причиной радости и новых достижений.
- Марина Бех-Романчук решила прекратить выступления в зимнем сезоне из-за проблем с ахиллесом и сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде-2024.
- Несмотря на травму, украинская легкоатлетка продолжает свое профессиональное развитие и планирует выступления на международных соревнованиях.
Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль на Бриллиантовой лиге
12 июля состоялся этап Бриллиантовой лиги в Монако. Впервые за полгода в соревнованиях приняла олимпийская надежда Украины, Марина Бех-Романчук.
В соревнованиях по тройному прыжку украинская спортсменка с первой попытки прыгнула на 14,45 метра, а со второй на 14,81 метра, что стало четвёртым лучшим результатом в ее карьере.
После третьего раунда Бех-Романчук опередили Перес Эрнандес (14,96 метра) и Тея Лафонд (14,87 метра).
С помощью последних четырех попыток украинцам не удалось улучшить результат, однако Марине Бех-Романчук все же удалось завоевать "бронзу".
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук получила травму
Марина Бех-Романчук взяла паузу в выступлениях из-за воспаления ахилла.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон.
Спортсменка сообщила, что причиной такого решения стало воспаление ахилла.
Бех-Романчук сосредоточится на подготовке к Олимпиаде-2024, куда уже отобралась в тройном прыжке.
Она планировала выступить на чемпионате мира-2024 в помещении, но из-за травмы пропустит планетарное первенство.
Таким образом, Марина заканчивает зимнюю часть сезона только с одним стартом. В январе она выступила на соревнованиях в Дортмунде, где заняла шестое место в прыжках в длину, а также пробежала 60-метровку.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-