Українська легкоатлетка Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі
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Українська легкоатлетка Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі

Бех-Романчук
Джерело:  online.ua

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела перший старт сезону. Водночас вона показала четвертий найкращий результат у кар'єрі.

Головні тези:

  • Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль на етапі Діамантової ліги в Монако.
  • Виступ на змаганнях був першим для української легкоатлетки після паузи через травму ахілла.
  • Четвертий найкращий результат у кар'єрі спортсменки на постріл у потрійному стрибку став причиною для радості та нових досягнень.
  • Марина Бех-Романчук вирішила припинити виступи у зимовому сезоні через проблеми з ахіллесом та сконцентруватися на підготовці до Олімпіади-2024.
  • Попри травму, українська легкоатлетка продовжує свій професійний розвиток та планує виступи на міжнародних змаганнях.

Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі

12 липня відбувся етап Діамантової ліги в Монако. Вперше за пів року участь у змаганнях взяла олімпійська надія України, Марина Бех-Романчук.

У змаганнях з потрійного стрибка українська спортсменка з першої спроби стрибнула на 14,45 метра, а з другої на 14,81 метра, що стало четвертим найкращим результатом у її кар'єрі.

Після третього раунду Бех-Романчук випередили Перес Ернандес (14,96 метра) та Тея Лафонд (14,87 метра).

За допомогою останніх чотирьох спроб українці не вдалося покращити результат, однак Марині Бех-Романчук все ж вдалося завоювати "бронзу".

Українська легкоатлетка Бех-Романчук отримала травму

Марина Бех-Романчук взяла паузу у виступах через запалення ахілла.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон.

Спортсменка повідомила, що причиною такого рішення стало запалення ахілла.

Бех-Романчук зосередиться на підготовці до Олімпіади-2024, куди вже відібралася у потрійному стрибку.

Вона планувала виступити на чемпіонаті світу-2024 у приміщенні, але через травму пропустить планетарну першість.

Таким чином, Марина закінчує зимову частину сезону лише з одним стартом. У січні вона виступила на змаганнях у Дортмунді, де посіла шосте місце у стрибках у довжину, а також пробігла 60-метрівку.

Бех-Романчук вдруге поспіль достроково завершила зимову частину сезону. Минулого року через травму стопи вона не виступила на чемпіонаті Європи у приміщенні.

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