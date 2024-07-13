Українська легкоатлетка Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук провела перший старт сезону. Водночас вона показала четвертий найкращий результат у кар'єрі.

Марина Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі

12 липня відбувся етап Діамантової ліги в Монако. Вперше за пів року участь у змаганнях взяла олімпійська надія України, Марина Бех-Романчук.

У змаганнях з потрійного стрибка українська спортсменка з першої спроби стрибнула на 14,45 метра, а з другої на 14,81 метра, що стало четвертим найкращим результатом у її кар'єрі.

Після третього раунду Бех-Романчук випередили Перес Ернандес (14,96 метра) та Тея Лафонд (14,87 метра).

За допомогою останніх чотирьох спроб українці не вдалося покращити результат, однак Марині Бех-Романчук все ж вдалося завоювати "бронзу".

Українська легкоатлетка Бех-Романчук отримала травму

Марина Бех-Романчук взяла паузу у виступах через запалення ахілла.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон.

Спортсменка повідомила, що причиною такого рішення стало запалення ахілла.

Бех-Романчук зосередиться на підготовці до Олімпіади-2024, куди вже відібралася у потрійному стрибку.

Вона планувала виступити на чемпіонаті світу-2024 у приміщенні, але через травму пропустить планетарну першість.

Таким чином, Марина закінчує зимову частину сезону лише з одним стартом. У січні вона виступила на змаганнях у Дортмунді, де посіла шосте місце у стрибках у довжину, а також пробігла 60-метрівку.