Діамантова ліга. Українки Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу

Дві українські легкоатлетки — Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко — пройшли до суперфіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. На передостанньому етапі вони зайняли перше та третє місце відповідно.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до суперфіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху, показавши високі результати в стрибках у висоту.
- Магучіх тричі здобула перше місце на етапах Діамантової ліги 2024 року, Геращенко також вражає своїми досягненнями.
- Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі 13-14 вересня, де нашу країну представлять обидві українські спортсменки.
Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу Діамантової ліги
Дніпрянка Ярослава Магучіх знову тріумфувала. Вона зайняла перше місце, стрибнувши на висоту у 1,96 м.
На дощовому етапі Діамантової ліги Магучіх перемогла, пригнувши на найнижчу висоту за останні півтора року. На попередньому турнірі у Лозанні вона стрибнула на 1,99 м і забезпечила собі перше місце.
Магучіх достроково пройшла у суперфінал Діамантової ліги. Проте Україну буде представляти ще одна легкоатлетка — Ірина Геращенко.
Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі. Змагання пройдуть 13-14 вересня.
Геращенко опинилась на третьому місці, стрибнувши на висоту 1,93 м.
Друге місце зайняла представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Вона стрибнула на 1,93 м.
Що таке Діамантова ліга
Це одна з найбільш популярних серій міжнародних змагань з легкої атлетики. Її започаткували ще у 2010 році.
Діамантова ліга-2024 складається з 14 відбіркових етапів та фіналу. Розпочався сезон зі змагань 20 квітня, а завершиться 14 вересня.
У рамках Діамантової ліги 2024 року Ярослава Магучіх тричі займала перше місце за стрибки у висоту.
Ірина Геращенко у різних етапах сезону займала друге, третє, п’яте та сьоме місця.
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