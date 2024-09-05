Діамантова ліга. Українки Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Діамантова ліга. Українки Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу

Геращенко та Магучіх
Джерело:  Суспільне. Спорт

Дві українські легкоатлетки — Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко — пройшли до суперфіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. На передостанньому етапі вони зайняли перше та третє місце відповідно.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко пройшли до суперфіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху, показавши високі результати в стрибках у висоту.
  • Магучіх тричі здобула перше місце на етапах Діамантової ліги 2024 року, Геращенко також вражає своїми досягненнями.
  • Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі 13-14 вересня, де нашу країну представлять обидві українські спортсменки.

Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу Діамантової ліги

Дніпрянка Ярослава Магучіх знову тріумфувала. Вона зайняла перше місце, стрибнувши на висоту у 1,96 м. 

На дощовому етапі Діамантової ліги Магучіх перемогла, пригнувши на найнижчу висоту за останні півтора року. На попередньому турнірі у Лозанні вона стрибнула на 1,99 м і забезпечила собі перше місце.

Легкоатлетка Магучіх знову стрибнула вище всіх

Магучіх достроково пройшла у суперфінал Діамантової ліги. Проте Україну буде представляти ще одна легкоатлетка — Ірина Геращенко.

Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі. Змагання пройдуть 13-14 вересня.

Геращенко опинилась на третьому місці, стрибнувши на висоту 1,93 м.

Ірина Геращенко також буде представляти Україну у суперфіналі турніру

Друге місце зайняла представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Вона стрибнула на 1,93 м.

Що таке Діамантова ліга

Це одна з найбільш популярних серій міжнародних змагань з легкої атлетики. Її започаткували ще у 2010 році. 

Діамантова ліга-2024 складається з 14 відбіркових етапів та фіналу. Розпочався сезон зі змагань 20 квітня, а завершиться 14 вересня.

У рамках Діамантової ліги 2024 року Ярослава Магучіх тричі займала перше місце за стрибки у висоту. 

Ірина Геращенко у різних етапах сезону займала друге, третє, п’яте та сьоме місця. 

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Магучіх виборола золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Ярослава Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська легкоатлетка Бех-Романчук здобула бронзову медаль на Діамантовій лізі
Бех-Романчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх стала золотою призеркою Діамантової ліги у стрибках у висоту
Ярослава Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?