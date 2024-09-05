Діамантова ліга. Українки Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу

Дві українські легкоатлетки — Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко — пройшли до суперфіналу Діамантової ліги у швейцарському Цюриху. На передостанньому етапі вони зайняли перше та третє місце відповідно.

Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу Діамантової ліги

Дніпрянка Ярослава Магучіх знову тріумфувала. Вона зайняла перше місце, стрибнувши на висоту у 1,96 м.

На дощовому етапі Діамантової ліги Магучіх перемогла, пригнувши на найнижчу висоту за останні півтора року. На попередньому турнірі у Лозанні вона стрибнула на 1,99 м і забезпечила собі перше місце.

Легкоатлетка Магучіх знову стрибнула вище всіх

Магучіх достроково пройшла у суперфінал Діамантової ліги. Проте Україну буде представляти ще одна легкоатлетка — Ірина Геращенко.

Суперфінал Діамантової ліги відбудеться у бельгійському Брюсселі. Змагання пройдуть 13-14 вересня.

Геращенко опинилась на третьому місці, стрибнувши на висоту 1,93 м.

Ірина Геращенко також буде представляти Україну у суперфіналі турніру

Друге місце зайняла представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Вона стрибнула на 1,93 м.

Що таке Діамантова ліга

Це одна з найбільш популярних серій міжнародних змагань з легкої атлетики. Її започаткували ще у 2010 році.

Діамантова ліга-2024 складається з 14 відбіркових етапів та фіналу. Розпочався сезон зі змагань 20 квітня, а завершиться 14 вересня.

У рамках Діамантової ліги 2024 року Ярослава Магучіх тричі займала перше місце за стрибки у висоту.