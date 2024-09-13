Українка Магучіх перемогла у суперфіналі Діамантової ліги-2024
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українка Магучіх перемогла у суперфіналі Діамантової ліги-2024

Магучіх
Джерело:  Федерація легкої атлетики України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Ірина Геращенко фінішувала третьою.

Головні тези:

  • Ярослава Магучіх виграла суперфінал Діамантової ліги-2024 у стрибках у висоту, тріумфуючи з результатом 1.97 метра.
  • Магучіх вже тричі поспіль стає найкращою у Діамантовій лізі, демонструючи вражаючі спортивні досягнення.
  • Уродженка Дніпра здобула чемпіонські титули України, Європи та світу, з рекордом у стрибках у висоту на 2.09 метра.
  • У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги, стрибнувши на висоту 2.10 метра.
  • Легкоатлетка також завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 з результатом 2.00 метра, підкресливши свою винятковість у стрибаннях у висоту.

Магучіх втретє поспіль виграла Діамантову лігу

22-річна українка здобула перемогу на вирішальному етапі нинішнього сезону турніру. Переможний результат олімпійської чемпіонки Парижа – 1.97 м.

Магучіх розпочала виступи з позначки 1.92 м. Цей рубіж і всі наступні вона взяла з першої спроби. До висоти 1.97 м українська легкоатлетка залишилася з однією конкуренткою – Ніколою Оліслагерс із Австралії. Вона підкорила позначку 1.97 м із другої спроби, а взяти 2.01 м не змогла.

Як наслідок, Магучіх перемогла завдяки меншій кількості спроб. Вона втретє поспіль стала найкращою за підсумками сезону Діамантової ліги. Натомість Геращенко для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.

Діамантова ліга-2024, суперфінал, стрибки у висоту, жінки:

  • Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м

  • Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 м

  • Ірина Геращенко (Україна) – 1.92 м

Хто така Ярослава Магучіх

Уродженка Дніпра, світова рекордсменка в стрибках у висоту. Завоювала чемпіонські титули України (2021), Європи (2022, 2024) та світу (2023).

Перші міжнародні успіхи до легкоатлетки прийшли у 2018 році. Тоді вона тріумфувала на чемпіонаті Європи серед юнок із рекордною висотою (1.94 м). У травні 2019-го стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги в історії, а на Олімпіаді-2020 здобула бронзову нагороду.

Цьогоріч на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх – 2.10 м. На Олімпійських іграх-2024 українка завоювала "золото" з результатом 2.00 м.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам
Чемпіонка Магучіх пожертвувала 1 млн грн українським зоозахисникам
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Магучіх стала золотою призеркою Діамантової ліги у стрибках у висоту
Ярослава Магучіх
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Діамантова ліга. Українки Магучіх та Геращенко пройшли до суперфіналу
Геращенко та Магучіх

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?