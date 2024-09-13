Українка Магучіх перемогла у суперфіналі Діамантової ліги-2024

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Ірина Геращенко фінішувала третьою.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх виграла суперфінал Діамантової ліги-2024 у стрибках у висоту, тріумфуючи з результатом 1.97 метра.
- Магучіх вже тричі поспіль стає найкращою у Діамантовій лізі, демонструючи вражаючі спортивні досягнення.
- Уродженка Дніпра здобула чемпіонські титули України, Європи та світу, з рекордом у стрибках у висоту на 2.09 метра.
- У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд на етапі Діамантової ліги, стрибнувши на висоту 2.10 метра.
- Легкоатлетка також завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 з результатом 2.00 метра, підкресливши свою винятковість у стрибаннях у висоту.
Магучіх втретє поспіль виграла Діамантову лігу
22-річна українка здобула перемогу на вирішальному етапі нинішнього сезону турніру. Переможний результат олімпійської чемпіонки Парижа – 1.97 м.
Як наслідок, Магучіх перемогла завдяки меншій кількості спроб. Вона втретє поспіль стала найкращою за підсумками сезону Діамантової ліги. Натомість Геращенко для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.
Діамантова ліга-2024, суперфінал, стрибки у висоту, жінки:
Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м
Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 м
Ірина Геращенко (Україна) – 1.92 м
Хто така Ярослава Магучіх
Уродженка Дніпра, світова рекордсменка в стрибках у висоту. Завоювала чемпіонські титули України (2021), Європи (2022, 2024) та світу (2023).
Цьогоріч на етапі Діамантової ліги в Парижі побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх – 2.10 м. На Олімпійських іграх-2024 українка завоювала "золото" з результатом 2.00 м.
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