Хочется выше. Магучих заявила о своей новой амбициозной цели
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Спорт
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Хочется выше. Магучих заявила о своей новой амбициозной цели

Магучих
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Источник:  Sport.ua

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих впечатляющих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд.

Главные тезисы

  • Ярослава Магучих признала, что после своего мирового рекорда ей понадобилось время на восстановление энергии.
  • Украинка поделилась своими неожиданными планами на будущее.
  • Магучих может получить звание лучшей спортсменки Европы в 2024 году.

Магучих на пути к новым рекордам

Скажу так, если в 2021 были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м — первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос-Анджелесу.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту

Спортсменка не скрывает, что после своего поразительного мирового рекорда она "долго отходила".

По ее словам, организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.

Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически — да еще и раньше, еще когда прыгала 2,06 в помещении и 2,05 в Брюсселе. Но тогда, может быть, психологически все же не была такой стойкой, — делится своими эмоциями Ярослава Магучих.

Украинка также подтвердила, что она мечтает превзойти свой мировой рекорд.

Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2,10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Да, мне хочется выше. Думаю, до 2,15 можно прыгать — есть такие силы.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту

Магучих может получить звание лучшей спортсменки Европы 2024 года

Как известно, в этом году Магучих стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.

Более того, украинке удалось завоевать титул чемпионки Европы и в третий раз подряд выиграть Бриллиантовую лигу.

В июле спортсменка неожиданно для всех смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, который держался с 1987 года, прыгнув в высоту на 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

На фоне всех этих достижений Европейская ассоциация легкой атлетики включила украинку в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе.

За это звание также будут бороться Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Эмиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Болл.

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