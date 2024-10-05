Хочется выше. Магучих заявила о своей новой амбициозной цели

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих впечатляющих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих признала, что после своего мирового рекорда ей понадобилось время на восстановление энергии.
- Украинка поделилась своими неожиданными планами на будущее.
- Магучих может получить звание лучшей спортсменки Европы в 2024 году.
Магучих на пути к новым рекордам
Спортсменка не скрывает, что после своего поразительного мирового рекорда она "долго отходила".
По ее словам, организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.
Украинка также подтвердила, что она мечтает превзойти свой мировой рекорд.
Магучих может получить звание лучшей спортсменки Европы 2024 года
Как известно, в этом году Магучих стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.
Более того, украинке удалось завоевать титул чемпионки Европы и в третий раз подряд выиграть Бриллиантовую лигу.
В июле спортсменка неожиданно для всех смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, который держался с 1987 года, прыгнув в высоту на 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
На фоне всех этих достижений Европейская ассоциация легкой атлетики включила украинку в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе.
За это звание также будут бороться Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Эмиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Болл.
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