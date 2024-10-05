Хочеться вище. Магучіх заявила про свою нову амбітну ціль

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх вражаючих досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".
Головні тези:
- Ярослава Магучіх визнала, що після свого світового рекорду потребувала часу на відновлення енергії.
- Українка поділилася своїми неочікуваними планами на майбутнє.
- Магучіх може отримати звання найкращої спортсменки Європи у 2024 році.
Магучіх на шляху до нових рекордів
Спортсменка не приховує, що після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".
За її словами, організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.
Українка також підтвердила, що вона мріє перевершити власний світовий рекорд.
Магучіх може отримати звання найкращої спортсменки Європи 2024 року
Як відомо, цьогоріч Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.
Ба більше, українці вдалося вибороти титул чемпіонки Європи та втретє поспіль виграти Діамантову лігу.
У липні спортсменка неочікувано для всіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.
На тлі усіх цих досягнень Європейська асоціація легкої атлетики включила українку до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.
За це звання також поборються Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.
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