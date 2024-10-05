Хочеться вище. Магучіх заявила про свою нову амбітну ціль

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зазначила, що не збирається зупинятися на своїх вражаючих досягненнях. Спортсменка зізналася, що має намір побити олімпійський рекорд і "вписати там українське ім'я".

Магучіх на шляху до нових рекордів

Скажу так, якщо у 2021-му були взагалі мої перші Олімпійські ігри, то в 2024-му — перші пробні після світового рекорду. Й після них уже починається підготовка до Лос-Анджелеса. Ярослава Магучіх Українська олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту

Спортсменка не приховує, що після свого вражаючого світового рекорду вона "довго відходила".

За її словами, організм витратив на це стільки енергії, що чотири доби вона просто ходила й нічого не могла робити.

Хоча ментально я вже була готова до цієї висоти. А фізично — так і ще раніше, ще коли стрибала 2,06 у приміщенні й 2,05 у Брюсселі. Але тоді, можливо, психологічно все ж не була такою стійкою, — ділиться своїми емоціями Ярослава Магучіх. Поширити

Українка також підтвердила, що вона мріє перевершити власний світовий рекорд.

Зараз уже готова й сама хочу перевершувати 2,10, але це рекорд. Це висота, яку люди інколи стрибають один раз і все. Та мені хочеться вище. Думаю, до 2,15 можна стрибати — є такі сили. Ярослава Магучіх Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту

Магучіх може отримати звання найкращої спортсменки Європи 2024 року

Як відомо, цьогоріч Магучіх стала золотою призеркою Олімпійських ігор у Парижі у стрибках у висоту.

Ба більше, українці вдалося вибороти титул чемпіонки Європи та втретє поспіль виграти Діамантову лігу.

У липні спортсменка неочікувано для всіх змогла перевершити попередній світовий рекорд, який тримався з 1987 року, стрибнувши у висоту на 2,10 метри на етапі Діамантової ліги в Парижі.

На тлі усіх цих досягнень Європейська асоціація легкої атлетики включила українку до переліку претенденток на звання найкращої спортсменки 2024 року в Європі.

За це звання також поборються Надя Баттоклетті, Сіфан Хассан, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Ємісі Огунлейє, Самба-Майєла, Нафіссату Тіам і Фемке Бол.