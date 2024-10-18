Магучих рассказала об изменениях в жизни после триумфа на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала об изменениях в жизни после триумфального выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

Как изменилась жизнь Ярославы Магучих после триумфа на Олимпиаде-2024

На самом деле Париж отчасти тоже такой город, меняющий жизнь, поэтому мировой рекорд и победа на Олимпиаде дали мне толчок и открыли больше возможностей. И многие стали меня узнавать. Наконец-то меня в Украине узнают прохожие! Я очень рада этому. Поэтому Париж стал частью популяризации спорта Украины. А город моего сердца, конечно, Днепр. Потому что я родилась, жила, росла и сейчас жду, когда могу вернуться туда благодаря нашим защитникам, — отметила Магучих в интервью журналистам Обоздатель. Поделиться

Ярослава Магучих

При этом олимпийская чемпионка подчеркнула, что рассчитывает вернуться в Париж и посетить местные музеи.

Что известно о триумфальном выступлении Магучих на Олимпиаде в Париже

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих впечатляющих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд и "вписать там украинское имя".

Спортсменка не скрывает, что после своего поразительного мирового рекорда она "долго уходила".

По ее словам, организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.

Украинка также подтвердила, что она мечтает превзойти свой мировой рекорд.

Как известно, в этом году Магучих стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.

Более того, украинцы удалось завоевать титул чемпионки Европы и в третий раз подряд выиграть Бриллиантовую лигу.

В июле спортсменка неожиданно для всех смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, который держался с 1987 года, прыгнув в высоту на 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

На фоне всех этих достижений Европейская ассоциация легкой атлетики включила украинку в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе.

За это звание также сразятся Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Эмиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Болл.