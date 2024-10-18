Магучих рассказала об изменениях в жизни после триумфа на Олимпиаде-2024

Украинская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала об изменениях в жизни после триумфального выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.
Главные тезисы
- После триумфа на Олимпиаде-2024 в Париже Ярослава Магучих получила большее внимание и признание в Украине и за ее пределами.
- Украинская легкоатлетка мечтает вернуться в Париж для новых спортивных достижений, превзойти свой мировой рекорд в прыжках в высоту и увеличить популярность спорта в Украине.
- Магучих планирует побить олимпийский рекорд и устроить революцию в своей дисциплине, продолжая удивлять мир своими спортивными достижениями.
- Спортсменка нацелена на улучшение своих результатов и стремится стать лучшей спортсменкой 2024 года в Европе, конкурируя с известными спортсменками мирового уровня.
- Европейская ассоциация легкой атлетики включила Ярославу Магучих в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе, признавая ее выдающиеся спортивные достижения.
Как изменилась жизнь Ярославы Магучих после триумфа на Олимпиаде-2024
При этом олимпийская чемпионка подчеркнула, что рассчитывает вернуться в Париж и посетить местные музеи.
Что известно о триумфальном выступлении Магучих на Олимпиаде в Париже
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отметила, что не собирается останавливаться на своих впечатляющих достижениях. Спортсменка призналась, что намерена побить олимпийский рекорд и "вписать там украинское имя".
Спортсменка не скрывает, что после своего поразительного мирового рекорда она "долго уходила".
По ее словам, организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.
Украинка также подтвердила, что она мечтает превзойти свой мировой рекорд.
Как известно, в этом году Магучих стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту.
Более того, украинцы удалось завоевать титул чемпионки Европы и в третий раз подряд выиграть Бриллиантовую лигу.
В июле спортсменка неожиданно для всех смогла превзойти предыдущий мировой рекорд, который держался с 1987 года, прыгнув в высоту на 2,10 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.
На фоне всех этих достижений Европейская ассоциация легкой атлетики включила украинку в список претенденток на звание лучшей спортсменки 2024 года в Европе.
За это звание также сразятся Надя Баттоклетти, Сифан Хассан, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Эмиси Огунлейе, Самба-Майела, Нафиссату Тиам и Фемке Болл.
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