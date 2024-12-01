Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире
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Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире

Магучих
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Источник:  online.ua

Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфаторкой во время церемонии награждения World Athletics Awards.

Главные тезисы

  • Украинская спортсменка получает все больше престижных титулов и наград.
  • У Ярославы Магучих есть амбиции превзойти собственный мировой рекорд в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих получила еще один престижный титул

Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались:

  • олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;

  • олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;

  • олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;

  • олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.

Что важно понимать, для Ярославы Магучих это уже не первая награда по итогам 2024 года.

К примеру, недавно она была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Более того, 23-летняя днепрянка вошла в список лидеров "УП 100".

Нынешний год был невероятно удачным для Ярославы. Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира в помещении. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги.

Магучих на пути к новым рекордам

По словам легкоатлетки, после своего поразительного мирового рекорда она "долго отходила".

В первую очередь речь идет о том, что организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.

Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически — да еще раньше, еще когда прыгала 2,06 в помещении и 2,05 в Брюсселе. Но тогда, может быть, психологически все же не была такой стойкой, — делится своими эмоциями Ярослава Магучих.

Кроме того, она заявила, что мечтает превзойти собственный мировой рекорд.

Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2,10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Да мне хочется повыше. Думаю, до 2,15 можно прыгать – есть такие силы.

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