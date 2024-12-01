Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире

Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфаторкой во время церемонии награждения World Athletics Awards.
Главные тезисы
- Украинская спортсменка получает все больше престижных титулов и наград.
- У Ярославы Магучих есть амбиции превзойти собственный мировой рекорд в прыжках в высоту.
Ярослава Магучих получила еще один престижный титул
Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались:
олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;
олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;
олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;
олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.
Что важно понимать, для Ярославы Магучих это уже не первая награда по итогам 2024 года.
К примеру, недавно она была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Более того, 23-летняя днепрянка вошла в список лидеров "УП 100".
Магучих на пути к новым рекордам
По словам легкоатлетки, после своего поразительного мирового рекорда она "долго отходила".
В первую очередь речь идет о том, что организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.
Кроме того, она заявила, что мечтает превзойти собственный мировой рекорд.
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