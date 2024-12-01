Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире

Всемирно известная украинка Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в мире. Именно ее признали триумфаторкой во время церемонии награждения World Athletics Awards.

Ярослава Магучих получила еще один престижный титул

Следует обратить внимание на то, что за победу в этой номинации с украинской спортсменкой соревновались:

олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;

олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;

олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунка с шестом Нина Кеннеди;

олимпийская чемпионка по семиборью бельгийка Нафиссата Тиам.

Female Field Athlete of the Year Winner 🏆



🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh is your Female Field Athlete of the Year 🤩#AthleticsAwards pic.twitter.com/8B3AbZOvo0 — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2024

Что важно понимать, для Ярославы Магучих это уже не первая награда по итогам 2024 года.

К примеру, недавно она была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. Более того, 23-летняя днепрянка вошла в список лидеров "УП 100".

Нынешний год был невероятно удачным для Ярославы. Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, чемпионкой Европы, серебряным призером чемпионата мира в помещении. Также украинка в третий раз подряд стала победительницей Бриллиантовой лиги. Поделиться

Магучих на пути к новым рекордам

По словам легкоатлетки, после своего поразительного мирового рекорда она "долго отходила".

В первую очередь речь идет о том, что организм потратил на это столько энергии, что четыре дня она просто ходила и ничего не могла делать.

Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически — да еще раньше, еще когда прыгала 2,06 в помещении и 2,05 в Брюсселе. Но тогда, может быть, психологически все же не была такой стойкой, — делится своими эмоциями Ярослава Магучих. Поделиться

Кроме того, она заявила, что мечтает превзойти собственный мировой рекорд.