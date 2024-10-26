Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

Ярослава Магучих официально признана лучшей легкоатлеткой в ​​Европе по итогам 2024 года. Награду украинская прыгунья в высоту получила на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Скопье.

Магучих — лучшая легкоатлетка 2024 года в Европе

В сезоне-2024 Магучих установила новый мировой рекорд дисциплины — 2.10 метра, прибавив к нему дебютное "золото" Олимпийских игр, звание чемпионки Европы и третий подряд титул Бриллиантовой лиги.

Среди финалисток женской номинации Ярослава опередила бегунок Килли Годжкинсон и Фэмке Бол, уступавшая премию в двух предыдущих сезонах подряд.

Это был самый успешный сезон для меня. Сбылось много мечтаний: мировой рекорд и олимпийское золото для Украины. Ярослава Магучих Украинская легкоатлетка

Во второй раз в истории украинцы получают награду лучшему легкоатлету Европы: в 2013 году в мужской номинации торжествовал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, в тот сезон получивший титул чемпиона.

A historic season! 🫶



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆



🥇 European champion

🥇 Olympic champion

📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

По итогам исторического сезона Магучих также претендует на награду лучшей легкоатлетке мира в небеговых дисциплинах: World Athletics определят тройку финалисток номинации в начале ноября.

Ярослава Магучих

Магучих номинирована на премию от World Athletics

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила список номинанток на звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам в 2024 году.

В пятерку претенденток попала одна украинка — победительница Олимпиады-2024 и новая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту — Ярослава Магучих. Поделиться

В сезоне-2024 легкоатлетка впервые победила на Олимпийских играх, побила 27-летний мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, а также в третий раз выиграла в финале Бриллиантовой лиги.