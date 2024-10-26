Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в Европе

Ярослава Магучих официально признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам 2024 года. Награду украинская прыгунья в высоту получила на церемонии Golden Tracks, прошедшей в Скопье.
Главные тезисы
- Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам 2024 года, получив награду на церемонии Golden Tracks.
- В сезоне-2024 Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту и завоевала золото на Олимпийских играх.
- Украинская легкоатлетка опередила конкуренток, таких как Килли Годжкинсон и Фэмке Бол, став непревзойденной в своей дисциплине.
Магучих — лучшая легкоатлетка 2024 года в Европе
В сезоне-2024 Магучих установила новый мировой рекорд дисциплины — 2.10 метра, прибавив к нему дебютное "золото" Олимпийских игр, звание чемпионки Европы и третий подряд титул Бриллиантовой лиги.
Среди финалисток женской номинации Ярослава опередила бегунок Килли Годжкинсон и Фэмке Бол, уступавшая премию в двух предыдущих сезонах подряд.
Во второй раз в истории украинцы получают награду лучшему легкоатлету Европы: в 2013 году в мужской номинации торжествовал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, в тот сезон получивший титул чемпиона.
A historic season! 🫶— European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆
🥇 European champion
🥇 Olympic champion
📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL
По итогам исторического сезона Магучих также претендует на награду лучшей легкоатлетке мира в небеговых дисциплинах: World Athletics определят тройку финалисток номинации в начале ноября.
Магучих номинирована на премию от World Athletics
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила список номинанток на звание лучшей легкоатлетки мира по небеговым дисциплинам в 2024 году.
В сезоне-2024 легкоатлетка впервые победила на Олимпийских играх, побила 27-летний мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой, а также в третий раз выиграла в финале Бриллиантовой лиги.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-