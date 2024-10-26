Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року. Відзнаку українська стрибунка у висоту отримала на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.
Головні тези:
- Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року.
- У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту ― 2.10 метра, і отримала декілька вагомих титулів.
- Це був найуспішніший сезон для Ярослави Магучіх, яка здобула олімпійське золото та третій поспіль титул Діамантової ліги.
Магучіх — найкраща легкоатлетка 2024 року в Європі
У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни — 2.10 метра, й додала до нього дебютне "золото" Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги.
Вдруге в історії українці отримують відзнаку найкращому легкоатлету Європи: 2013 року в чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який того сезону здобув титул чемпіон
A historic season! 🫶— European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆
🥇 European champion
🥇 Olympic champion
📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL
За підсумками історичного сезону Магучіх також претендує на відзнаку найкращій легкоатлетці світу в небігових дисциплінах: World Athletics визначать трійку фіналісток номінації на початку листопада.
Магучіх номіновано на премію від World Athletics
Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила список номінанток на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін в 2024 році.
До п'ятірки претенденток потрапила одна українка — переможниця Олімпіади-2024 та нова володарка світового рекорду у стрибках у висоту — Ярослава Магучіх.
У сезоні-2024 легкоатлетка вперше перемогла на Олімпійських іграх, побила 27-річний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, а також втретє поспіль виграла у фіналі Діамантової ліги.
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