Магучіх стала найкращою легкоатлеткою 2024 року в Європі

Ярослава Магучіх офіційно визнана найкращою легкоатлеткою в Європі за підсумками 2024 року. Відзнаку українська стрибунка у висоту отримала на церемонії Golden Tracks, що пройшла в північномакедонському Скоп'є.

Магучіх — найкраща легкоатлетка 2024 року в Європі

У сезоні-2024 Магучіх встановила новий світовий рекорд дисципліни — 2.10 метра, й додала до нього дебютне "золото" Олімпійських ігор, звання чемпіонки Європи та третій поспіль титул Діамантової ліги.

Серед фіналісток жіночої номінації Ярослава випередила бігунок Кіллі Годжкінсон та Фемке Бол, якій поступалася премією у двох попередніх сезонах поспіль. Поширити

Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України. Ярослава Магучіх Українська легкоатлетка

Вдруге в історії українці отримують відзнаку найкращому легкоатлету Європи: 2013 року в чоловічій номінації тріумфував стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який того сезону здобув титул чемпіон

A historic season! 🫶



Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 is your women’s European Athlete of the Year! 🏆



🥇 European champion

🥇 Olympic champion

📊 World record clearance of 2.10m#GoldenTracks pic.twitter.com/NaLDOuAQzL — European Athletics (@EuroAthletics) October 26, 2024

За підсумками історичного сезону Магучіх також претендує на відзнаку найкращій легкоатлетці світу в небігових дисциплінах: World Athletics визначать трійку фіналісток номінації на початку листопада.

Ярослава Магучіх

Магучіх номіновано на премію від World Athletics

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила список номінанток на звання найкращої легкоатлетки світу з небігових дисциплін в 2024 році.

До п'ятірки претенденток потрапила одна українка — переможниця Олімпіади-2024 та нова володарка світового рекорду у стрибках у висоту — Ярослава Магучіх.

У сезоні-2024 легкоатлетка вперше перемогла на Олімпійських іграх, побила 27-річний світовий рекорд болгарки Стефки Костадінової, а також втретє поспіль виграла у фіналі Діамантової ліги.