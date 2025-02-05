Украинские легкоатлеты Дорощук и Никитин завоевали медали на турнире в Чехии

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура в чешском Тршинеце.
Главные тезисы
- Олег Дорощук и Дмитрий Никитин показали отличные результаты на турнире в Чехии, завоевав серебро и бронзу соответственно.
- Дорощук занял второе место, преодолевая высоту 2,27 м, а Никитин завоевал бронзу, пройдя высоту 2,24 м.
Дорощук и Никитин завоевали медали на турнире в Чехии
Дорощук занял второе место с результатом 2,27 м. В последствии он пытался повторить личный рекорд в 2,32 м, однако не покорил эту высоту с трех попыток.
Никитин с первой попытки взял высоту 2,24 м, но с этим результатом получил бронзу. Высота 2,27 м ему не подчинилась.
Результаты Континентального тура в Тршинеце
Ян Штефела (Чехия) - 2.30 м
Олег Дорощук (Украина) - 2.27 м
Дмитрий Никитин (Украина) - 2.24 м
Дорощук открыл сезон еще на Мемориале Демьянюка, проходившем во Львове в середине января. Там украинский легкоатлет одержал победу с результатом 2:30 метра.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-