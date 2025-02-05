Украинские легкоатлеты Дорощук и Никитин завоевали медали на турнире в Чехии
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Украинские легкоатлеты Дорощук и Никитин завоевали медали на турнире в Чехии

Дорощук
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Источник:  Champion

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин завоевали серебро и бронзу на этапе Континентального тура в чешском Тршинеце.

Главные тезисы

  • Олег Дорощук и Дмитрий Никитин показали отличные результаты на турнире в Чехии, завоевав серебро и бронзу соответственно.
  • Дорощук занял второе место, преодолевая высоту 2,27 м, а Никитин завоевал бронзу, пройдя высоту 2,24 м.

Дорощук и Никитин завоевали медали на турнире в Чехии

Дорощук занял второе место с результатом 2,27 м. В последствии он пытался повторить личный рекорд в 2,32 м, однако не покорил эту высоту с трех попыток.

Никитин с первой попытки взял высоту 2,24 м, но с этим результатом получил бронзу. Высота 2,27 м ему не подчинилась.

Результаты Континентального тура в Тршинеце

  • Ян Штефела (Чехия) - 2.30 м

  • Олег Дорощук (Украина) - 2.27 м

  • Дмитрий Никитин (Украина) - 2.24 м

Дорощук открыл сезон еще на Мемориале Демьянюка, проходившем во Львове в середине января. Там украинский легкоатлет одержал победу с результатом 2:30 метра.

Напомним, накануне золотую медаль турнира в Чехии завоевала украинская прыгунка в высоту Екатерина Табашник. Она взяла со второй попытки высоту 1,91 м и стала чемпионкой соревнований.

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