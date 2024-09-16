Дзюдоїсти Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі на Гран-прі Загреба-2024

Антон Савицький та Заур Дуньямалієв представляли Україну на Grand Prix Zagreb 2024 у категорії до 100 кг. Вони виграли золоту та бронзову медалі відповідно.

Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі

На першому турнірі дзюдоїстів після Літніх Олімпійських ігор змагались представники 35 країн світу.

З-поміж 300 спортсменів було вісім українців. Двоє з них вибороли медалі.

Успішним виявився турнір для українських дзюдоїстів, які виступають у ваговій категорії до 100 кг, адже одразу два спортсмени піднялися на п'єдестал пошани. Поширити

Антон Савицький вперше у кар’єрі виграв «золото» турніру. Він тріумфував після перемоги над британцем Рісом Томпсоном.

Антон Савицький виборов “золото” для України

Заур Дуньямалієв виборов «бронзу» у поєдинку з Сімеоном Катаріною з Нідерландів. Для нього це була перша медаль на змаганнях Світового туру.

Заур Дуньямалієв завоював “бронзу”

Що відомо про Гран-прі Загреба-2024

Постолімпійський турнір відбувся у хорватській столиці з 13 по 15 вересня 2024 року.

Перша четвірка Grand Prix Zagreb 2024 виглядає так:

Антон Савицький (Україна)

Ріс Томпсон (Велика Британія)

Заур Дуньямалієв (Україна)

Йосип Сімін (Ізраїль)

Ці перемоги є вкрай важливими для українських дзюдоїстів. На Олімпіаді представникам нашої країни не вдалось досягти високих результатів.