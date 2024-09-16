Дзюдоїсти Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі на Гран-прі Загреба-2024

Антон Савицький та Заур Дуньямалієв представляли Україну на Grand Prix Zagreb 2024 у категорії до 100 кг. Вони виграли золоту та бронзову медалі відповідно.
Головні тези:
- Антон Савицький та Заур Дуньямалієв здобули золото та бронзу в категорії до 100 кг на Grand Prix Zagreb 2024.
- На турнірі усього було 300 учасників зі 35 країн.
- Україну гідно представляли вісім українських дзюдоїстів.
- Антон Савицький здобув своє перше «золото» турніру, перемігши представника Великої Британії.
- Заур Дуньямалієв вперше отримав «бронзу» на змаганнях Світового туру.
Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі
На першому турнірі дзюдоїстів після Літніх Олімпійських ігор змагались представники 35 країн світу.
З-поміж 300 спортсменів було вісім українців. Двоє з них вибороли медалі.
Антон Савицький вперше у кар’єрі виграв «золото» турніру. Він тріумфував після перемоги над британцем Рісом Томпсоном.
Заур Дуньямалієв виборов «бронзу» у поєдинку з Сімеоном Катаріною з Нідерландів. Для нього це була перша медаль на змаганнях Світового туру.
Що відомо про Гран-прі Загреба-2024
Постолімпійський турнір відбувся у хорватській столиці з 13 по 15 вересня 2024 року.
Перша четвірка Grand Prix Zagreb 2024 виглядає так:
Антон Савицький (Україна)
Ріс Томпсон (Велика Британія)
Заур Дуньямалієв (Україна)
Йосип Сімін (Ізраїль)
Ці перемоги є вкрай важливими для українських дзюдоїстів. На Олімпіаді представникам нашої країни не вдалось досягти високих результатів.
На Олімпійських іграх Україну представляли п’ятеро дзюдоїстів. Вони не вибороли жодної медалі.
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