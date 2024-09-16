Дзюдоїсти Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі на Гран-прі Загреба-2024
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Спорт
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Дзюдоїсти Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі на Гран-прі Загреба-2024

Дзюдоїсти
Джерело:  Національний олімпійський комітет

Антон Савицький та Заур Дуньямалієв представляли Україну на Grand Prix Zagreb 2024 у категорії до 100 кг. Вони виграли золоту та бронзову медалі відповідно.

Головні тези:

  • Антон Савицький та Заур Дуньямалієв здобули золото та бронзу в категорії до 100 кг на Grand Prix Zagreb 2024.
  • На турнірі усього було  300 учасників зі 35 країн.
  • Україну гідно представляли вісім українських дзюдоїстів.
  • Антон Савицький здобув своє перше «золото» турніру, перемігши представника Великої Британії. 
  • Заур Дуньямалієв вперше отримав «бронзу» на змаганнях Світового туру.

Савицький та Дуньямалієв здобули для України дві медалі 

На першому турнірі дзюдоїстів після Літніх Олімпійських ігор змагались представники 35 країн світу. 

З-поміж 300 спортсменів було вісім українців. Двоє з них вибороли медалі.

Успішним виявився турнір для українських дзюдоїстів, які виступають у ваговій категорії до 100 кг, адже одразу два спортсмени піднялися на п'єдестал пошани.

Антон Савицький вперше у кар’єрі виграв «золото» турніру. Він тріумфував після перемоги над британцем Рісом Томпсоном.

Антон Савицький виборов “золото” для України

Заур Дуньямалієв виборов «бронзу» у поєдинку з Сімеоном Катаріною з Нідерландів. Для нього це була перша медаль на змаганнях Світового туру.

Заур Дуньямалієв завоював “бронзу”

Що відомо про Гран-прі Загреба-2024

Постолімпійський турнір відбувся у хорватській столиці з 13 по 15 вересня 2024 року. 

Перша четвірка Grand Prix Zagreb 2024 виглядає так:

  • Антон Савицький (Україна)

  • Ріс Томпсон (Велика Британія)

  • Заур Дуньямалієв (Україна)

  • Йосип Сімін (Ізраїль)

Ці перемоги є вкрай важливими для українських дзюдоїстів. На Олімпіаді представникам нашої країни не вдалось досягти високих результатів.

На Олімпійських іграх Україну представляли п’ятеро дзюдоїстів. Вони не вибороли жодної медалі.

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