Дзюдоисты Савицкий и Дуньямалиев завоевали для Украины две медали на Гран-при Загреба-2024

Антон Савицкий и Заур Дуньямалиев представляли Украину на Grand Prix Zagreb 2024 в категории до 100 кг. Они выиграли золотую и бронзовую медали соответственно.

Савицкий и Дуньямалиев получили для Украины две медали

На первом дзюдоистском турнире после Летних Олимпийских игр соревновались представители 35 стран мира.

Из 300 спортсменов было восемь украинцев. Двое из них завоевали медали.

Успешным оказался турнир для украинских дзюдоистов, выступающих в весовой категории до 100 кг, ведь сразу два спортсмена поднялись на пьедестал почета. Поделиться

Антон Савицкий впервые в карьере выиграл "золото" турнира. Он торжествовал после победы над британцем Рисом Томпсоном.

Антон Савицкий завоевал "золото" для Украины

Заур Дуньямалиев завоевал «бронзу» в поединке с Симеоном Катариной из Нидерландов. Для него это была первая медаль на соревнованиях Мирового тура.

Заур Дуньямалиев завоевал "бронзу"

Что известно о Гран-при Загреба-2024

Постолимпийский турнир прошел в хорватской столице с 13 по 15 сентября 2024 года.

Первая четверка Grand Prix Zagreb 2024 выглядит так:

Антон Савицкий (Украина)

Рис Томпсон (Великобритания)

Заур Дуньямалиев (Украина)

Иосиф Симин (Израиль)

Эти победы крайне важны для украинских дзюдоистов. На Олимпиаде представителям нашей страны не удалось добиться высоких результатов.