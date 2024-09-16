Дзюдоисты Савицкий и Дуньямалиев завоевали для Украины две медали на Гран-при Загреба-2024

Антон Савицкий и Заур Дуньямалиев представляли Украину на Grand Prix Zagreb 2024 в категории до 100 кг. Они выиграли золотую и бронзовую медали соответственно.
Главные тезисы
- Антон Савицкий и Заур Дуньямалиев завоевали золото и бронзу в категории до 100 кг на Grand Prix Zagreb 2024.
- На турнире всего было 300 участников из 35 стран.
- Украину достойно представляли восемь украинских дзюдоистов.
- Антон Савицкий завоевал свое первое «золото» турнира, победив представителя Великобритании.
- Заур Дуньямалиев впервые получил бронзу на соревнованиях Мирового тура.
Савицкий и Дуньямалиев получили для Украины две медали
На первом дзюдоистском турнире после Летних Олимпийских игр соревновались представители 35 стран мира.
Из 300 спортсменов было восемь украинцев. Двое из них завоевали медали.
Антон Савицкий впервые в карьере выиграл "золото" турнира. Он торжествовал после победы над британцем Рисом Томпсоном.
Заур Дуньямалиев завоевал «бронзу» в поединке с Симеоном Катариной из Нидерландов. Для него это была первая медаль на соревнованиях Мирового тура.
Что известно о Гран-при Загреба-2024
Постолимпийский турнир прошел в хорватской столице с 13 по 15 сентября 2024 года.
Первая четверка Grand Prix Zagreb 2024 выглядит так:
Антон Савицкий (Украина)
Рис Томпсон (Великобритания)
Заур Дуньямалиев (Украина)
Иосиф Симин (Израиль)
Эти победы крайне важны для украинских дзюдоистов. На Олимпиаде представителям нашей страны не удалось добиться высоких результатов.
На Олимпийских играх Украину представляли пять дзюдоистов. Они не завоевали ни одной медали.
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