Украинец Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на World Athletics

Михаил Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на Мемориале Иштвана Дьюлаи, проходящем в рамках "золотого" континентального тура World Athletics в венгерском Секешфегерваре.
Главные тезисы
- Михаил Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на Мемориале Иштвана Дьюлаи в рамках World Athletics.
- Украинец продемонстрировал поразительные результаты, улучшив свой личный рекорд в метании молота.
- Кохан стал победителем Кубка Европы-2024, подтверждая свой талант и настойчивость в легкой атлетике.
- На Мемориале Иштвана Дьюлаи Михаил Кохан показал лучший результат за свою карьеру в метании молота — 80.50 метра.
- Украинский спортсмен продолжает стремиться к вершинам и покорять новые высоты в своей спортивной карьере.
Кохан получил "серебро" в метании молота на World Athletics
С начала лета Кохан завоевал дебютную "бронзу" чемпионатов Европы с третьим результатом в сезоне (80.18 м), а также занял третье место на парижском этапе Бриллиантовой лиги-2024.
Он занимал второе место после первой попытки (75.51 м), после чего улучшал результаты в двух последующих подходах (76.99 и 79.30 м). С результатом третьей попытки уступал только действующему чемпиону мира Итану Кацбергу и прошел в восьмерку финалистов.
Уже с четвертой попытки Кохан метнул на 80.50 метра — лучший результат Михаил демонстрировал всего дважды за карьеру. Впрочем, добраться до Кацберга украинцу не удалось — канадец удерживал лидерство с результатом третьей попытки (81.87 м).
Кацберг не вышел делать две заключительные попытки. В то же время Кохан в своих последних подходах не смог улучшить собственный результат — закончил турнир с "серебром".
Мемориал Иштвана Дьюлай. Метание молота: топ-5
Итон Кацберг (Канада) — 81.87 м
Михаил Кохан (Украина) — 80.50 м
Войцех Новицкий (Польша) — 79.36 м
Бенце Халаш (Венгрия) — 78.81 м
Павел Файдек (Польша) — 76.60 м
Именно в Секешфегерваре Кохан установил свой личный рекорд — летом 2021 года метнул на 80.78 метра и завоевал "золото".
Михаил Кохан: топ-5 результатов за карьеру
80.78 м (2021, Секешфегервар)
80.76 м (2024, Найроби)
80.50 м (2024, Секешфегервар)
80.39 м (2021, Токио)
80.33 м (2024, Лос-Анджелес)
Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024, проходящего в Лейрии (Португалия).
Кохан с результатом 78,13 м обошел венгра Бенце Халаша (76.22 м) и бронзового призера Кристоса Франтцескакиса из Греции (74.96 м).
Для Михаила Кохана победа в Лейрии — вторая в этом сезоне.
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