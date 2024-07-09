Украинец Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на World Athletics
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Украинец Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на World Athletics

Кохан
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Источник:  Суспільне. Спорт

Михаил Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на Мемориале Иштвана Дьюлаи, проходящем в рамках "золотого" континентального тура World Athletics в венгерском Секешфегерваре.

Главные тезисы

  • Михаил Кохан завоевал серебряную медаль в метании молота на Мемориале Иштвана Дьюлаи в рамках World Athletics.
  • Украинец продемонстрировал поразительные результаты, улучшив свой личный рекорд в метании молота.
  • Кохан стал победителем Кубка Европы-2024, подтверждая свой талант и настойчивость в легкой атлетике.
  • На Мемориале Иштвана Дьюлаи Михаил Кохан показал лучший результат за свою карьеру в метании молота — 80.50 метра.
  • Украинский спортсмен продолжает стремиться к вершинам и покорять новые высоты в своей спортивной карьере.

Кохан получил "серебро" в метании молота на World Athletics

С начала лета Кохан завоевал дебютную "бронзу" чемпионатов Европы с третьим результатом в сезоне (80.18 м), а также занял третье место на парижском этапе Бриллиантовой лиги-2024.

В рамках подготовки к Олимпийским играм-2024 лидер сборной Украины по легкой атлетике также принял участие в соревнованиях в Венгрии, где приблизился к личному рекордному показателю этого года.

Он занимал второе место после первой попытки (75.51 м), после чего улучшал результаты в двух последующих подходах (76.99 и 79.30 м). С результатом третьей попытки уступал только действующему чемпиону мира Итану Кацбергу и прошел в восьмерку финалистов.

Уже с четвертой попытки Кохан метнул на 80.50 метра — лучший результат Михаил демонстрировал всего дважды за карьеру. Впрочем, добраться до Кацберга украинцу не удалось — канадец удерживал лидерство с результатом третьей попытки (81.87 м).

Кацберг не вышел делать две заключительные попытки. В то же время Кохан в своих последних подходах не смог улучшить собственный результат — закончил турнир с "серебром".

В то же время Кохан превзошел обоих титулованных польских металлщиков — Павела Файдека и Войцеха Новицки, действующего олимпийского чемпиона, а также мультимедалиста чемпионатов мира и Европы, венгра Бенце Халаша.

Мемориал Иштвана Дьюлай. Метание молота: топ-5

  • Итон Кацберг (Канада) — 81.87 м

  • Михаил Кохан (Украина) — 80.50 м

  • Войцех Новицкий (Польша) — 79.36 м

  • Бенце Халаш (Венгрия) — 78.81 м

  • Павел Файдек (Польша) — 76.60 м

Именно в Секешфегерваре Кохан установил свой личный рекорд — летом 2021 года метнул на 80.78 метра и завоевал "золото".

Михаил Кохан: топ-5 результатов за карьеру

  • 80.78 м (2021, Секешфегервар)

  • 80.76 м (2024, Найроби)

  • 80.50 м (2024, Секешфегервар)

  • 80.39 м (2021, Токио)

  • 80.33 м (2024, Лос-Анджелес)

Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024, проходящего в Лейрии (Португалия).

Кохан с результатом 78,13 м обошел венгра Бенце Халаша (76.22 м) и бронзового призера Кристоса Франтцескакиса из Греции (74.96 м).

Для Михаила Кохана победа в Лейрии — вторая в этом сезоне.

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