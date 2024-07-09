Українець Кохан виборов срібну медаль у метанні молота на World Athletics

Михайло Кохан здобув срібну медаль у метанні молота на Меморіалі Іштвана Дьюлаї, що проходить у межах "золотого" континентального туру World Athletics в угорському Секешфегерварі.

Кохан здобув “срібло” у метанні молота на World Athletics

Від початку літа Кохан здобув дебютну "бронзу" чемпіонатів Європи з третім результатом у сезоні (80.18 м), а також посів третє місце на паризькому етапі Діамантової ліги-2024.

У межах підготовки до Олімпійcьких ігор-2024 лідер збірної України з легкої атлетики також взяв участь у змаганнях в Угорщині, де наблизився до особистого рекордного показника цього року. Поширити

Він посідав друге місце після першої спроби (75.51 м), після чого покращував результати у двох наступних підходах (76.99 і 79.30 м). З результатом третьої спроби поступався лише чинному чемпіону світу Ітану Кацбергу і пройшов до вісімки фіналістів.

Вже з четвертої спроби Кохан метнув на 80.50 метра — кращий результат Михайло демонстрував лише двічі за кар'єру. Утім, дістатися Кацберга українцеві не вдалося — канадець втримував лідерство з результатом третьої спроби (81.87 м).

Кацберг не вийшов виконувати дві заключні спроби. Натомість Кохан у своїх останніх підходах не зміг покращити власний результат — закінчив турнір зі "сріблом".

Водночас Кохан перевершив обох титулованих польських метальників — Павела Файдека та Войцеха Новіцькі, який є чинним олімпійським чемпіоном, а також мультимедаліста чемпіонатів світу та Європи, угорця Бенце Халаша. Поширити

Меморіал Іштвана Дьюлаї. Метання молота: топ-5

Ітан Кацберг (Канада) — 81.87 м

Михайло Кохан (Україна) — 80.50 м

Войцех Новіцькі (Польща) — 79.36 м

Бенце Халаш (Угорщина) — 78.81 м

Павел Файдек (Польща) — 76.60 м

Саме у Секешфегерварі Кохан встановив свій особистий рекорд — влітку 2021 року метнув на 80.78 метра і здобув "золото".

Михайло Кохан: топ-5 результатів за кар'єру

80.78 м (2021, Секешфегервар)

80.76 м (2024, Найробі)

80.50 м (2024, Секешфегервар)

80.39 м (2021, Токіо)

80.33 м (2024, Лос-Анджелес)

Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи-2024

Український метальник молота Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи-2024, який проходить у Лейрії (Португалія).

Кохан з результатом 78,13 м. обійшов угорця Бенце Халаша (76.22 м) та бронзового призера Крістоса Франтцескакіса з Греції (74.96 м).

Для Михайла Кохана перемога в Лейрії — друга цього сезону.