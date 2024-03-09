Український метальник молота Кохан став переможцем Кубка Європи-2024
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Спорт
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Український метальник молота Кохан став переможцем Кубка Європи-2024

Михайло Кохан

Українець переміг з результатом 78,13 м.

Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи-2024

Український метальник молота Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи-2024, який проходить у Лейрії (Португалія).

Кохан з результатом 78,13 м. обійшов угорця Бенце Халаша (76.22 м) та бронзового призера Крістоса Франтцескакіса з Греції (74.96 м).

Для Михайла Кохана перемога в Лейрії — друга цього сезону.

Ковтун виборов золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українець Ілля Ковтун виборов золоту медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики, який проходить у столиці Азербайджану Баку.

Український спортсмен здобув перемогу у фіналі змагань на паралельних брусах, обійшовши чинного олімпійського чемпіона Цзоу Цзиньюаня. Обидва гімнасти набрали однакову кількість балів, по 14,900, але українець отримав більше за виконання.

Бронзовим призером став колумбієць Анхель Барахас (14,700).

Ще один українець Олег Верняєв, який також виступав у фіналі, посів п'яте місце із результатом 14,566.

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