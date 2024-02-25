Українець Дукач встановив національний рекорд на Кубку світу з санного спорту

Антон Дукач встановив національний рекорд України на Кубку світу з санного спорту у латвійській Сігулді.

Як українці виступили на Кубку світу

Дукач посів сьоме місце в одиночних одномісних санях, подолавши дистанцію за 48,093 секунди.

Сьоме місце Дукача — новий рекорд України в одиночних одномісних санях на Кубку світу.

Він перевершив попередній рекорд Андрія Мандзія, який став дев’ятим у Сігулді в минулому сезоні.

Водночас Мандзій знову фінішував дев’ятим на латвійському етапі, повторивши особистий рекорд та попередній рекорд України.

Уперше в історії одразу два українці фінішували у топ-10 на етапі Кубка світу з санного спорту серед чоловіків.

Ще один українець 19-річний Данило Марціновський став 20-им, також встановивши особистий рекорд.

У загальному заліку Кубка світу Антон Дукач посідає 13-те місце, Мандзій — 15-те. Марціновський йде на 29-й позиції.

Антон Дукач: що відомо

28-річний львів’янин Антон Дукач дебютував на Кубку світу у сезоні 2012/13. Він виступав на двох Олімпіадах та трьох чемпіонатах світу.

Найкращий результат у кар'єрі Дукача у загальному заліку Кубка світу – 23-тє місце в сезоні 2020/21.