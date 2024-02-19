Український воротар Трубін став абсолютним рекордсменом Бенфіки

У неділю, 18 лютого, відбулися матчі 22 туру чемпіонату Португалії з футболу. В одному з них Бенфіка на домашньому полі приймала Візелу.
Трубін відзначився у португальському клубі
Матч закінчився з розгромним рахунком 6:1. Український воротар Анатолій Трубін 25-й поєдинок поспіль провів у основному складі "орлів".
Протягом матчу він зробив 5 сейвів, 23 доторки до м'яча та 15 з 16 точних передач. Одним із 5 порятунків став відбитий пенальті українцем від Самюеля Ессенде на 71-й хвилині зустрічі.
Це вже третій сейв з одинадцятиметрової позначки для Анатолія Трубіна в сезоні-2023/2024 за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Таким чином він установив історичний рекорд "орлів".
Раніше жодному воротарю Бенфіки не вдавалося відбити більше ніж два пенальті за одну кампанію. По 2 відбивали: Бенто (1982/1983), Енке (1999/2000), Едерсон (2016/2017) і Влаходімос (2021/2022).
Зазначимо, що всього в сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін зіграв 31 матч за Бенфіку в усіх турнірах. Він пропустив 27 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими".
Бенфіка ледь вирвала перемогу у першому матчі в Лізі Європи
Португальська Бенфіка дивом пройшла в плей-оф другого за рангом єврокубка. Команда Анатолія Трубіна була фаворитом в бою проти Тулузи, але для перемоги команді знадобилися лише пенальті..
Команда Анатолія Трубіна проводить важкий сезон і лише в останній зустрічі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга вирвала собі путівку в євровесну. Першим суперником "орлів" стала французька Тулуза, яка в рідному чемпіонаті веде боротьбу за виживання.
Недивно, що португальців вважають явними фаворитами у цій парі, особливо у домашній зустрічі. Український воротар вже традиційно отримав місце у старті.
Лісабонці виправдали очікування в плані малюнку гри. Команда Роджера Шмідта володіла ініціативою та куди частіше загрожувала воротам суперника. Втім реалізація підводила Бенфіку.
У Ді Марії, Отаменді та Кабрала збився приціл, удари від Невеша та Фернандеса тягнув воротар, а Рафа Сілва вгатив у стійку. Тулуза ж рідко турбувала Трубіна, у якого було небагато роботи.
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