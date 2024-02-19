Украинский вратарь Трубин стал абсолютным рекордсменом Бенфики

В воскресенье, 18 февраля, состоялись матчи 22 тура чемпионата Португалии по футболу. В одном из них Бенфика на домашнем поле принимала Визелу.

Трубин отличился в португальском клубе

Матч закончился с разгромным счётом 6:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин 25-й поединок провел в основном составе "орлов".

В течение матча он совершил 5 сейвов, 23 прикосновения к мячу и 15 из 16 точных передач. Одним из 5 спасений стал отбитый пенальти украинцем от Самюэля Эссенде на 71-й минуте встречи.

Это уже третий сейв из одиннадцатиметровой отметки для Анатолия Трубина в сезоне-2023/2024 за Бенфику в чемпионате Португалии. Таким образом, он установил исторический рекорд "орлов".

Trubin é o 1.º guarda-redes do Benfica a defender 3 grandes penalidades numa época



⚠GR's Benfica que defenderam 2 + penaltis numa época:

3 Trubin (2023/24)

2 Bento (1982/83)

2 Enke (1999/2000)

2 Ederson (2016/17)

2 Vlachodimos (2021/22) pic.twitter.com/o5PnICW3YV — Playmaker (@playmaker_PT) February 18, 2024

Ранее ни одному вратарю Бенфики не удавалось отбить более двух пенальти за одну кампанию. По 2 отражали: Бенто (1982/1983), Энке (1999/2000), Эдерсон (2016/2017) и Влаходимос (2021/2022).

Отметим, что всего в сезоне 2023/2024 Анатолий Трубин сыграл 31 матч за Бенфику во всех турнирах. Он пропустил 27 голов и 11 раз покидал свои ворота "сухими".

Бенфика едва вырвала победу в первом матче в Лиге Европы

Португальская Бенфика чудом прошла в плей-офф второго по рангу еврокубка. Команда Анатолия Трубина была фаворитом в бою против Тулузы, но для победы команде понадобились только пенальти.

Команда Анатолия Трубина проводит трудный сезон и только в последней встрече Лиги чемпионов против Зальцбурга вырвала себе путевку в евровесну. Первым соперником "орлов" стала французская Тулуза, в родном чемпионате ведущая борьбу за выживание.

Неудивительно, что португальцы считаются явными фаворитами в этой паре, особенно в домашней встрече. Украинский вратарь уже традиционно получил место в старте.

Лиссабонцы оправдали ожидания в плане рисунка игры. Команда Роджера Шмидта владела инициативой и куда чаще угрожала воротам соперника. Впрочем, реализация подводила Бенфику.

У Ди Марии, Отаменди и Кабрала сбился прицел, удары от Невеша и Фернандеса тащил вратарь, а Рафа Силва вложил в штангу. Тулуза же редко беспокоила Трубина, у которого было немного работы.