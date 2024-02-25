Украинец Дукач установил национальный рекорд на Кубке мира по санному спорту

Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на Кубке мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Как украинцы выступили на Кубке мира

Дукач занял седьмое место в одиночных санях, преодолев дистанцию за 48,093 секунды.

Седьмое место Дукача — новый рекорд Украины в одиночных санях на Кубке мира.

Он превзошел предыдущий рекорд Андрея Мандзия, ставшего девятым в Сигулде в прошлом сезоне.

В то же время Мандзий снова финишировал девятым на латвийском этапе, повторив личный рекорд и предыдущий рекорд Украины.

Впервые в истории сразу два украинца финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира по санному спорту среди мужчин.

Еще один украинец 19-летний Даниил Марциновский стал 20-м, также установив личный рекорд.

В общем зачете Кубка мира Антон Дукач занимает 13-е место, Мандзий — 15-е. Марциновский идет на 29-й позиции.

Антон Дукач: что известно

28-летний львовянин Антон Дукач дебютировал на Кубке мира в сезоне 2012/13. Он выступал на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира.

Лучший результат в карьере Дукача в общем зачете Кубка мира — 23 место в сезоне 2020/21.