Украинец Дукач установил национальный рекорд на Кубке мира по санному спорту

Антон Дукач установил национальный рекорд Украины на Кубке мира по санному спорту в латвийской Сигулде.
Как украинцы выступили на Кубке мира
Дукач занял седьмое место в одиночных санях, преодолев дистанцию за 48,093 секунды.
Седьмое место Дукача — новый рекорд Украины в одиночных санях на Кубке мира.
Он превзошел предыдущий рекорд Андрея Мандзия, ставшего девятым в Сигулде в прошлом сезоне.
В то же время Мандзий снова финишировал девятым на латвийском этапе, повторив личный рекорд и предыдущий рекорд Украины.
Впервые в истории сразу два украинца финишировали в топ-10 на этапе Кубка мира по санному спорту среди мужчин.
Еще один украинец 19-летний Даниил Марциновский стал 20-м, также установив личный рекорд.
В общем зачете Кубка мира Антон Дукач занимает 13-е место, Мандзий — 15-е. Марциновский идет на 29-й позиции.
Антон Дукач: что известно
28-летний львовянин Антон Дукач дебютировал на Кубке мира в сезоне 2012/13. Он выступал на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира.
Лучший результат в карьере Дукача в общем зачете Кубка мира — 23 место в сезоне 2020/21.
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