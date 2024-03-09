Украинский метатель молота Кохан стал победителем Кубка Европы-2024
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Украинский метатель молота Кохан стал победителем Кубка Европы-2024

Михаил Кохан
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Украинец победил с результатом 78,13 м.

Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал победителем Кубка Европы-2024, проходящего в Лейрии (Португалия).

Кохан с результатом 78,13 м обошел венгра Бенце Халаша (76.22 м) и бронзового призера Кристоса Франтцескакиса из Греции (74.96 м).

Для Михаила Кохана победа в Лейрии — вторая в этом сезоне.

Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинец Илья Ковтун завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана Баку.

Украинский спортсмен одержал победу в финале соревнований на параллельных брусьях, обойдя действующего олимпийского чемпиона Цзоу Цзиньюаня. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов, по 14,900, но украинец получил больше исполнения.

Бронзовым призером стал колумбиец Анхель Барахас (14,700).

Еще один украинец Олег Верняев, также выступавший в финале, занял пятое место с результатом 14,566.

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