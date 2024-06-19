Український плавець Романчук виборов золоту медаль Євро-2024

Другу золоту медаль України на Євро-2024 з водних видів спорту завоював у плаванні на 800 м Михайло Романчук.
Головні тези:
- Михайло Романчук виборов другу золоту медаль для України на Євро-2024 у плаванні на 800 м вільним стилем.
- Український плавець був головним претендентом на перемогу у фіналі, випередивши своїх конкурентів з Туреччини.
- Ця перемога стала шостою золотою медаллю в кар'єрі Романчука.
- Михайло Романчук вже має досвід участі у двох Олімпіадах та успішні виступи на чемпіонатах світу і Європи.
- Він є одним із чотирьох українських плавців з виконаними нормативами на Олімпіаду-2024, що свідчить про високий рівень спортивної майстерності.
Романчук став чемпіоном Європи
Україна здобула друге "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Його автором став Михайло Романчук на дистанцію 800 метрів вільним стилем.
Романчук на чемпіонаті Європи-2024 заявлений для участі на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем. У фінал 800-метрівки український плавець відібрався з найкращим часом — подолав дистанцію за 7:48.22 хвилин.
Саме Романчук був головним претендентом на перемогу у фіналі 800-метрівки вільним стилем. Більшість його головних конкурентів, німець Флоріан Веллбрук, італієць Грегоріо Пальтріньєрі, ірландець Данієль Віффен — всі вирішили пропустити чемпіонат Європи.
На другій половині дистанції Романчук лише продовжив нарощувати перевагу над суперниками. І закінчив 800-метрівку чемпіоном з результатом 7:46.20 хвилин.
Євро з водних видів спорту. 800 м, вільний стиль, фінал
Михайло Романчук (Україна) — 7:46.20 хв
Дімітріос Маркос (Греція) — 7:48.59 хв
Залан Саркані (Угорщина) — 7:49.29 хв
Що означає "золото" Михайла Романчука
Шосте "золото" Романчука у кар'єрі на Євро-2024 з водних видів спорту. Востаннє український плавець виборов нагороду на чемпіонаті Європи-2022 — на 1500-метрівці вільним стилем.
Третя золота медаль Романчука на Євро з водних видів спорту саме на 800-метрівці вільним стилем. Перед цим український плавець виборював "золото" на цій дистанції у 2018 та 2021 роках.
Перша медаль Романчука на рівні чемпіонатів світу та Європи за два роки. "Золото" 1500-метрівки вільним стилем — остання нагорода українського плавця перед стартом чемпіонату Європи-2024.
Хто такий Михайло Романчук
27-річний український плавець представляє на змаганнях Хмельницьку область.
Також у доробку Романчука три медалі чемпіонатів світу та вісім — на Євро у плаванні у звичайному басейні. А у 2022-му він також здобув першу нагороду у плаванні на відкритій воді — "бронза" на 5 км.
Романчук — один з чотирьох українських плавців з виконаними нормативами на Олімпіаду-2024. Також це вдалося Олександрові Желтякову (100 м та 200 м на спині), Денисові Кесілю (200 м, батерфляй) та Владиславу Бухову (50 м, вільний стиль).
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-