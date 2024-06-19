Український плавець Романчук виборов золоту медаль Євро-2024

Другу золоту медаль України на Євро-2024 з водних видів спорту завоював у плаванні на 800 м Михайло Романчук.

Романчук став чемпіоном Європи

Україна здобула друге "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Його автором став Михайло Романчук на дистанцію 800 метрів вільним стилем.

Романчук на чемпіонаті Європи-2024 заявлений для участі на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем. У фінал 800-метрівки український плавець відібрався з найкращим часом — подолав дистанцію за 7:48.22 хвилин.

Саме Романчук був головним претендентом на перемогу у фіналі 800-метрівки вільним стилем. Більшість його головних конкурентів, німець Флоріан Веллбрук, італієць Грегоріо Пальтріньєрі, ірландець Данієль Віффен — всі вирішили пропустити чемпіонат Європи.

Першу чверть дистанції Романчук проплив з третім часом, поступаючись лише двом представникам Туреччини: Мухаммеду Узден та Казею Тунджелі. Однак згодом вирвався у лідери, випередивши обох турецьких плавців. Поширити

На другій половині дистанції Романчук лише продовжив нарощувати перевагу над суперниками. І закінчив 800-метрівку чемпіоном з результатом 7:46.20 хвилин.

Євро з водних видів спорту. 800 м, вільний стиль, фінал

Михайло Романчук (Україна) — 7:46.20 хв

Дімітріос Маркос (Греція) — 7:48.59 хв

Залан Саркані (Угорщина) — 7:49.29 хв

Що означає "золото" Михайла Романчука

Шосте "золото" Романчука у кар'єрі на Євро-2024 з водних видів спорту. Востаннє український плавець виборов нагороду на чемпіонаті Європи-2022 — на 1500-метрівці вільним стилем.

Третя золота медаль Романчука на Євро з водних видів спорту саме на 800-метрівці вільним стилем. Перед цим український плавець виборював "золото" на цій дистанції у 2018 та 2021 роках.

Перша медаль Романчука на рівні чемпіонатів світу та Європи за два роки. "Золото" 1500-метрівки вільним стилем — остання нагорода українського плавця перед стартом чемпіонату Європи-2024.

Друге золота медаль України на Євро-2024 з водних видів спорту, автором першої став 18-річний Олександр Желтяков — на 200 м на спині. Поширити

Хто такий Михайло Романчук

27-річний український плавець представляє на змаганнях Хмельницьку область.

Романчук є учасником двох Олімпіад — у Ріо-де-Жанейро (2016 рік) та Токіо (2021 рік). В Японії він виборов дві нагороди: "срібло" на 1500 м та "бронзу" на 800 м вільним стилем. Поширити

Також у доробку Романчука три медалі чемпіонатів світу та вісім — на Євро у плаванні у звичайному басейні. А у 2022-му він також здобув першу нагороду у плаванні на відкритій воді — "бронза" на 5 км.