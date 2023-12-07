Українець Романчук виборов бронзову медаль на Євро-2023 на короткій воді

Український плавець Михайло Романчук виступив у першому для себе фіналі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. На дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук фінішував третім.

Бронза українського плавця

Михайло Романчук виступив у фіналі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що триває у румунському Отопені. На дистанції 1500 метрів вільним стилем призер Олімпіади у Токіо фінішував третім.

Фінал за участі Романчука став третім для України на чемпіонаті Європи в Отопені. Перед цим українці фінішували сьомими у першій за 16 років естафеті 4х50 метрів комплексним стилем, тоді як Владислав Бухов став восьмим на 50-метрівці вільним стилем.

Романчук у фінал 1500-метрівки вільним стилем відібрався з шостим загальним результатом. А його виступ у кваліфікації став для нього загалом першим за чотири місяці – востаннє український плавець виступав ще на чемпіонаті світу-2023, який закінчив без нагород.

Михайло Романчук: що відомо

27-річний український плавець представляє на змаганнях Хмельницьку область.

Романчук є учасником двох Олімпіад – у Ріо-де-Жанейро (2016 рік) та Токіо (2021 рік). В Японії він виборов дві нагороди: "срібло" на 1500 м та "бронзу" на 800 м вільним стилем.

Також у доробку Романчука три медалі чемпіонатів світу та вісім – на Євро у плаванні у звичайному басейні. А у 2022-му він також здобув першу нагороду у плаванні на відкритій воді – "бронза" на 5 км.

Романчук – один з чотирьох українських плавців з виконаними нормативами на Олімпіаду-2024. Також це вдалося Олександрові Желтякову (100 м та 200 м на спині), Денисові Кесілю (200 м, батерфляй) та Владиславу Бухову (50 м, вільний стиль).