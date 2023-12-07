Українець Романчук виборов бронзову медаль на Євро-2023 на короткій воді
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українець Романчук виборов бронзову медаль на Євро-2023 на короткій воді

Михайло Романчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український плавець Михайло Романчук виступив у першому для себе фіналі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. На дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук фінішував третім.

Бронза українського плавця

Михайло Романчук виступив у фіналі на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що триває у румунському Отопені. На дистанції 1500 метрів вільним стилем призер Олімпіади у Токіо фінішував третім.

Фінал за участі Романчука став третім для України на чемпіонаті Європи в Отопені. Перед цим українці фінішували сьомими у першій за 16 років естафеті 4х50 метрів комплексним стилем, тоді як Владислав Бухов став восьмим на 50-метрівці вільним стилем.

Романчук у фінал 1500-метрівки вільним стилем відібрався з шостим загальним результатом. А його виступ у кваліфікації став для нього загалом першим за чотири місяці – востаннє український плавець виступав ще на чемпіонаті світу-2023, який закінчив без нагород.

Михайло Романчук: що відомо

27-річний український плавець представляє на змаганнях Хмельницьку область.

Романчук є учасником двох Олімпіад – у Ріо-де-Жанейро (2016 рік) та Токіо (2021 рік). В Японії він виборов дві нагороди: "срібло" на 1500 м та "бронзу" на 800 м вільним стилем.

Також у доробку Романчука три медалі чемпіонатів світу та вісім – на Євро у плаванні у звичайному басейні. А у 2022-му він також здобув першу нагороду у плаванні на відкритій воді – "бронза" на 5 км.

Романчук – один з чотирьох українських плавців з виконаними нормативами на Олімпіаду-2024. Також це вдалося Олександрові Желтякову (100 м та 200 м на спині), Денисові Кесілю (200 м, батерфляй) та Владиславу Бухову (50 м, вільний стиль).

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада в Токіо: український плавець Романчук встановив абсолютний рекорд
Олімпіада в Токіо: український плавець Романчук встановив абсолютний рекорд
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада в Токіо: Михайло Романчук завоював нову медаль для України
Олімпіада в Токіо: Михайло Романчук завоював нову медаль для України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Олімпіада в Токіо: Михайло Романчук завоював першу срібну медаль для України
Олімпіада в Токіо: Михайло Романчук завоював першу срібну медаль для України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм