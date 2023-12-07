Украинец Романчук завоевал бронзовую медаль на Евро-2023 на короткой воде

Украинский пловец Михаил Романчук выступил в первом для себя финале на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. На дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук финишировал третьим.

Бронза украинского пловца

Михаил Романчук выступил в финале на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, продолжающемся в румынском Отопене. На дистанции 1500 метров вольным стилем призер Олимпиады в Токио финишировал третьим.

Финал с участием Романчука стал третьим для Украины на чемпионате Европы в Отопене. Перед этим украинцы финишировали седьмой в первой за 16 лет эстафете 4х50 метров комплексным стилем, тогда как Владислав Бухов стал восьмым на 50-метровке свободным стилем.

Романчук в финал 1500-метровки свободным стилем отобрался с шестым общим результатом. А его выступление в квалификации стало для него первым за четыре месяца – последний раз украинский пловец выступал еще на чемпионате мира-2023, который закончил без наград.

Михаил Романчук: что известно

27-летний украинский пловец представляет на соревнованиях Хмельницкую область.

Романчук является участником двух Олимпиад – в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). В Японии он завоевал две награды: "серебро" на 1500 м и "бронзу" на 800 м свободным стилем.

Также в копилке Романчука три медали чемпионатов мира и восемь – на Евро в плавании в обычном бассейне. А в 2022 году он также получил первую награду в плавании на открытой воде - "бронза" на 5 км.

Романчук – один из четырех украинских пловцов с исполненными нормативами на Олимпиаду-2024. Также это удалось Александру Желтякову (100 м и 200 м на спине), Денису Кесилию (200 м, баттерфляй) и Владиславу Бухову (50 м, свободный стиль).